Cảnh tượng kinh hoàng dưới ngôi mộ vô chủ tố cáo tội ác không thể dung thứ của cặp vợ chồng máu lạnh

Cảnh sát Jakarta cho biết, tội ác của cặp vợ chồng này chỉ bị phanh phui khi dân làng Cipalabuh phát hiện có một ngôi mộ lạ mới xuất hiện trong nghĩa trong địa phương. Đáng nói, thời gian gần đây không có một đám ma diễn ra.

Sau khi thông báo cho cảnh sát biết về điều bất thường này thì người dân địa phương đã tiến hành khai quật ngôi một. Tất cả những người có mặt trong buổi khai quật đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt khi cái chân của một đứa trẻ lộ ra.

Ngôi mộ vô chủ chôn xác bé gái 8 tuổi bị mẹ đánh chết

Cảnh sát địa phương cho biết, ngày 26/8, L.H. (mẹ nạn nhân) giám sát việc học trực tuyến của 2 cô con gái sinh đôi 8 tuổi. Khi đó, K.S. (1 trong 2 cô con gái) đã không thực hiện theo hướng dẫn của L.H.., điều này khiến cô ta vô cùng tức giận và nảy sinh ý định giết con.

Tại phòng thẩm vấn, L.H. khai: ""Vào buổi sáng hôm ấy, trước khi chồng tôi thức dậy, tôi và lũ trẻ đã dậy sớm để học trực tuyến. Một đứa làm theo còn đứa kia thì không. Lúc đó tôi vô cùng giận dữ và không hề có ý định giết con mình".

Vì không được cấp cứu kịp thời và điều trị nên K.S. không thể qua khỏi, cô bé tử vong ngay sau đó.

Chân dung người mẹ độc ác

Vào ngày 12/9, người dân địa phương phát hiện ngôi mộ lạ nên đã báo cảnh sát và tiến hành khai quật thì phát hiện sự thật kinh hãi trên. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ vợ chồng L.H. ngay sau đó.

Theo luật pháp Indonesia, hành vi giết trẻ vị thành viên có thể bị phạt tối thiểu 15 năm tù, nếu kẻ sát nhân là cha mẹ thì mức phạt sẽ tăng lên.

