Lật tẩy mánh khóe giấu 6.000 viên ma túy tổng hợp bên trong bao gạo được gửi từ Điện Biên về Hà Nội

Công an quận Nam Từ Liên cho biết hiện đang tạm bắt bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Linh SN 1984, trú tại phương Cống Vụ, quận Ba Đình, Hà Nội và và Đoàn Ngọc Thái SN 1985 trú tại phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo thông tin ban đầu, Cơ quan công an quận Nam Từ Liên đã tiếp nhận tin trình báo của anh Đỗ Đăng Quang, là phụ xe của nhà xe chạy từ Điện Biên ra Hà Nội về việc nghi ngờ có điều gì đó bất thường trong kiện hàng mà khách gửi nhờ ra Hà Nội.

Bao gạo tám có những dấu hiệu bất thường

Theo tin trình báo của anh Quang thì vào khoảng 18h ngày 8/9, khi đang chạy xe thì có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi vẫy xe khách dọc đường và gửi nhà xe một bao tải gạo màu trắng ra Hà Nội. Trên bao tải có ghi đầy đủ số điện thoại và tên của người nhận.

Sau khi về đến bến xe khách Mỹ Đình, anh Quang có gọi vào số này để yêu cầu người đó đến nhận hàng thì người nhận lại yêu cầu gọi "xe ôm" chuyển hàng đến địa chỉ số 213 Xã Đàn. Anh Quang làm theo yêu cầu của người nhận nhưng trong quá trình vận chuyển, anh nhận thấy có điều gì đó bất thường, nghi ngờ trong bao gạo có chất cấm nên anh đã trình báo cơ quan công an quận Nam Từ Liêm gần đó.

30 gói nilon nhỏ chứa ma túy tổng hợp được cất giấu trong hộp cà phê rồi mới cho vào bao gạo

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm cử lực lượng mai phục xung quanh số nhà 213 Xã Đàn để xác minh tin. Khi đến trước cửa số nhà 213 Xã Đàn tổ công tác đã phát hiện đối tượng Lê Hoàng Linh đang ông một bao gạo có đặc điểm trùng khớp như anh Quang mô tả.

Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Linh. Người này cho biết mình vừa nhận bao gạo từ một người xe ôm không quen biết. Tại thời điểm trên, đối tượng Đoàn Ngọc Thái cũng ở bên cạnh nên tổ công tác đã lập biên bản và dẫn cả hai về trụ sở để làm rõ.

Hai đối tượng Đoàn Ngọc Thái và Lê Hoàng Linh

Tại cơ quan công an, tổ công an đã kiểm tra bên trong bao gạo có một hộp giất có chứa 30 gói ni lông nhỏ, mỗi gói ni lông chó chứa 200 viên nén màu hồng và màu xanh, trên bề mặt các túi này còn dập chữ WY có tổng khối lượng 523,925 g. Tổng cộng cơ quan công an đã đếm được có 5.989 viên.

Giám định sơ bộ, Phòng Kỹ thuật hình sự, CATP Hà Nội xác định gần 6000 viên nén này chính là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Đối tượng Linh khai rằng do quan hệ quen biết từ trước nên Linh đã nhiều lần đến số nhà 213 Xã Đàn gặp Thái và bạn gái tên Dương; được Thái và Dương cho sử dụng ma túy tại phòng. Sau đó, Linh còn nhiều lần mua ma túy của Thái và Dương để sử dụng.

Tang vật của vụ án

Sáng 9/9, Thái gọi Linh đến phòng. Khi đến nơi, Linh gặp Thái và Dương, Thái đưa cho Linh điện thoại cùng 300k và bảo Linh nhận một bao gạo hộ Thái từ người xe ôm. Thái cũng có nói với Linh trong bao gạo này có ma túy. Linh đồng ý và dùng điện thoại gọi cho người xe ôm rồi đi nhận hàng. Thái cũng đi ra cùng Linh. Khi Linh vừa nhận hàng từ tay người xe ôm thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Ngọc Thái tại 213 Xã Đàn, được biết ngoài Linh thì còn người bạn gái của Thái cũng thường xuyên đến đây để sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

