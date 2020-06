Xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu gặp lật nhào trong đêm, 30 người thoát nạn

Vụ lật xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế đánh lái tránh một chiếc xe con đi phía trước.

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới xảy ra sự việc lật xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu.

Hiện trường vụ lật xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h43 ngày 22/6 trên quốc lộ 47. Thời điểm trên, một chiếc xe khách mang BKS tỉnh Thanh Hóa đang di chuyển theo hướng TP Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa, đến địa bàn xã Quảng Phú thì bất ngờ lao sang phải đường và lật nhào xuống mương nước.

Đáng chú ý, thời điểm này, trên xe khách đang có khoảng 30 em học sinh lớp 12 của trường THPT trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đi chụp ảnh kỷ yếu và đi chơi về.

Sau tai nạn , chiếc xe nằm nghiêng dưới mương nước, các em học sinh trong xe hoảng sợ kêu cứu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ giải cứu các em học sinh và tài xế. Rất may là toàn bộ số người trên xe chỉ bị thương nhẹ.





Người dân tới hỗ trợ các học sinh gặp nạn. Ảnh: Tổ Quốc

Công an xã Quảng Phú, lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa cũng đã kịp thời có mặt hỗ trợ cho các nạn nhân và giải quyết hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ lật xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo lời kể của một số nhân chứng, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu đã còi và đánh lái tránh chiếc xe con chạy phía trước, do đánh lái mạnh nên mới lao xuống mương.

Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu lật nhào xuống mương

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ