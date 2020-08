Lấy Danh Nghĩa Người Nhà dính phốt: Poster bỗng dưng giống một bộ phim Nhật đến bất ngờ

Thời điểm hiện tại, nhắc tới những bộ phim đang gây sốt trên khắp các trang mạng chắc chắn không có gì hot hơn cái tên Lấy Danh Nghĩa Người Nhà . Bộ phim là sự quy tụ của bộ ba diễn viên trẻ đủ nhan sắc và tài năng gồm: Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là câu chuyện tình cảm Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là câu chuyện tình cảm gia đình ấm áp và sâu sắc. Tuy nhiên mới đây bộ phim khiến nhiều người xôn xao khi bất ngờ dính nghi án đạo nhái poster của một phim khác cũng nổi tiếng không kém.

Poster phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Khi phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đăng tải bộ poster cho từng nhân vật, hình các diễn viên trong phim được chèn vào giữa 2 chữ Hán màu xanh. Tuy nhiên, nhiều khán giả tinh mắt đã nhận ra, poster của phim có vẻ như rất giống với bộ poster trước đó của bộ phim Nhật Bản mang tên Shoplifters ra mắt năm 2018.

Poster phim Shoplifters.

Được biết, Shoplifters là một tác phẩm chất lượng cũng kể về câu chuyện một gia đình có các thành viên không chung huyết thống. Ngày ngày, họ cùng nhau đi trộm vặt ở cửa hàng, siêu thị để sống sót qua khoảng thời gian nghèo đói. Shoplifters đã xuất sắc nhận được đề cử Oscar, Cánh Diều Vàng và chiến thắng Cành Cọ Vàng - giải quan trọng nhất của LHP Cannes danh giá.

Poster 2 phim có sự giống nhau đến kỳ lạ.

Thậm chí khi đặt hai bộ poster lên bàn cân, nhiều người còn phát hiện chúng giống nhau y đúc. Từ ý tưởng thiết kế đến nội dung con chữ ở một số cặp ảnh giống nhau y hệt, chỉ khác ở diễn viên, màu chữ và bối cảnh được bố trí mà thôi.

Phát hiện điều này, rất nhiều khán giả bức xúc khẳng định, ekip Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã đạo nhái trắng trợn. Đến thời điểm hiện tại, ekip bộ phim vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ