Lấy Danh Nghĩa Người Nhà tập 16: Bộ ba anh em 'cạch mặt' nhau, tình cảm liệu có bền lâu?

Bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ những màn cao trào cũng như các pha 'cua gắt' của đạo diễn. Trong tập 16 của bộ phim, khán giả cũng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng như lần đầu tiên thấy cả 3 anh em lại giận nhau như vậy.



Cụ thể, nếu như trong tập trước Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) mới chỉ tỏ thái độ 'khó ở' với bạn trai của Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) thì đến tập 16 này, cả 2 anh chàng đã thẳng thừng bắt cô em út phải gọi điện chia tay bạn trai ngay lập tức.

Anh cả Lăng Tiêu quá tổn thương nên đã bỏ về trước.



Hai người anh xa cách 9 năm, bỗng dưng trở về quan tâm và can thiệp vào cuộc sống riêng một cách thái quá, Tiêm Tiêm đã cảm thấy tức giận và mắng họ xối xả. Không những thế, cô còn nói cả 3 người chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì mà có thể quan tâm nhau đến mức như vậy.



Vì quá tổn thương, anh cả Lăng Tiêu đã quyết định về trước. Tuy buồn nhưng Tử Thu mỗi sáng vẫn đến nhà Tiêm Tiêm nấu ăn cho cô, nhưng anh về luôn chứ không ở lại dùng bữa với em gái nữa.

Chính vì giận em gái, nên khi Tiêm Tiêm đến Bệnh viện nha khoa tái khám, Lăng Tiêu đã khám cho người khác và xếp Hy Hy khám cho cô em. Sau khi khám xong, Tiêm Tiêm đã ghé qua phòng anh lớn nhưng bị phớt lờ, khởi đầu cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 anh em.

Cả 3 anh em bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau.

Ở diễn biến khác của tập 16, khi mẹ Tề Minh Nguyệt (Tôn Di) đến thăm nhà của con gái và dọn dẹp nhà cửa, bà đã lỡ lời xúc phạm nghề nghiệp của Đường Xán (Hà Thuỵ Hiền) khiến cô tổn thương và khóc nức nở. Bên cạnh đó, vợ cũ Trần Đình đã gọi cho bố Lăng ở đồn cảnh sát. Tại đây, bà nói cho ông biết rằng cứ tưởng Lăng Tiêu chỉ về thăm nhà rồi sẽ trở lại Singapore. Trong khi đó, anh lại nói với bố rằng lần này trở về sẽ ở lại luôn.



Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ