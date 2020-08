Lấy danh nghĩa người nhà: Người xem hả hê khi mới tập 7 mà anh cả đã bị 'quật' tơi tả

Thời điểm hiện tại, bộ phim mới "Lấy danh nghĩa người nhà" hiện đang được trình chiếu trở thành một trong những bộ phim hot nhất trên mạng. Bộ phim quy tụ sự tham gia của bộ ba diễn viên trẻ tài năng gồm: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành.



Bộ phim xoay quanh ba anh em gồm anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh hai Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành), em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã. Tuy nhiên sau này, do có nhiều vấn đề phát sinh từ gia đình riêng đã gây ra những trở ngại tâm lý của mỗi nhân vật, nhưng nhờ tình cảm Bộ phim xoay quanh ba anh em gồm anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long), anh hai Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành), em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) cùng nhau trưởng thành như thanh mai trúc mã. Tuy nhiên sau này, do có nhiều vấn đề phát sinh từ gia đình riêng đã gây ra những trở ngại tâm lý của mỗi nhân vật, nhưng nhờ tình cảm gia đình , cả 3 người đã cùng nhau vượt qua mọi biến cố.

Anh cả ngày càng 'rớt giá'.

Ngoài những phân cảnh hài hước hiếm có, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà còn khiến người xem 'rụng tim' bởi những phân cảnh ngọt ngào giữa anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và em út Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận). Đặc biệt, màn tự vả chỉ sau 4 tập của anh cả khiến khán giả hả hê và càng hóng chờ những tập phim sắp tới.

Cụ thể, thái độ của anh cả với với cô "em gái mưa" Lý Tiêm Tiêm ngày càng thay đổi chóng mặt. Nếu như trong tập 3, khi bị gõ đầu vì tội lanh chanh, Tiêm Tiêm bật lại "Anh đánh em làm gì? Đánh em ngốc rồi anh lấy em à?" thì bị Lăng Tiêu đáp phũ phàng: "Cưới em? Anh có bị ngốc đâu?".

Màn 'tự vả' cực gắt của anh cả Lăng Tiêu.

Thế nhưng, chỉ mới đến tập 7, khi cô em út đùa một lần nữa: "Đánh em ngốc rồi anh lấy em à?" thì anh đáp ngay "Anh cưới em" khiến Tiêm Tiêm trợn tròn mắt. Có thể nói, lớn lên và gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn nên có lẽ Lăng Tiêu đã có tình cảm với Tiêm Tiêm từ lúc nào mà không hay biết.

Chỉ sau phân cảnh này, danh hiệu thánh "nghiệp quật" trên màn ảnh đã được trao lại cho anh Lăng Tiêu (Tống Uy Long). Cư dân mạng đã không khỏi phì cười trước sự 'rớt giá' của Lăng Tiêu, dự kiến anh chàng sẽ càng 'mất liêm sỉ' hơn nữa trong những tập tới.

Cảnh hôn nóng bỏng được hé lộ trong trailer.

Đặc biệt, trong trailer phim còn hé lộ nhiều cảnh hôn táo bạo và nóng bỏng giữa Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) và anh cả (Tống Uy Long). Mọi người đang háo hức trông chờ vào những cảnh hot này trong tập sắp tới.

Phim hiện được phát sóng trên FPT Play và Keeng Movies.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ