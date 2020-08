Chẳng phải Lăng Tiêu, đây mới là 'crush' thực sự của em út Tiêm Tiêm trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Không ngoa khi nói Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đang là bộ phim Hoa ngữ hot nhất thời điểm hiện tại. Phim không ngừng được đề cập và nhắc đến trên khắp các trang mạng, tên tuổi bộ 3 đóng chính là Tống Uy Long - Đàm Tùng Vận - Trương Tân Thành cũng được nhiều người chú ý hơn bao giờ hết.



Tới 20/8, bộ phim lại một lần nữa leo lên top 1 tìm kiếm trên Weibo khi MC Hà Cảnh tuyên bố mình sẽ làm cameo trong phim.

Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.



Thông tin này khiến mọi người sôi sục, nhưng sau đó mới ngớ người, hóa ra lý do khiến nam MC quốc dân trêu đùa như vậy chính là từ một bức họa trong phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.



Cụ thể, trong một tập phim gần đây, khi Lý Tiêm Tiêm ( Cụ thể, trong một tập phim gần đây, khi Lý Tiêm Tiêm ( Đàm Tùng Vận ) trổ tài vẽ anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và anh nhỏ Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) nhưng bức họa lại có cái gì đó sai sai. Nhiều cư dân mạng khẳng định, bức hình vẽ anh nhỏ của Tiêm Tiêm chẳng giống 'chính chủ' chút nào mà lại y như đúc với MC Hà Cảnh.



Lời khán giả truyền nhau bất ngờ đến tai 'thầy Hà'. Chia sẻ trên trang cá nhân, nam MC đã tỏ ra vô cùng hào hứng và vui vẻ: "Mong mọi người hãy ủng hộ vai cameo của tôi trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Lý Tiêm Tiêm em vẽ tôi giống thật đấy".

Bức họa của Tiêm Tiêm giống MC Hà Cảnh đến bất ngờ.



Ngay lập tức, Đàm Tùng Vận cũng vào hưởng ứng bài đăng của 'thầy Hà': "Diễn xuất của thầy Hà xuất sắc. Quả đúng là nam thần bước ra từ tranh vẽ đích thực". Màn tương tác đáng yêu của cả 2 khiến cư dân mạng xoắn xuýt, nhiều người còn bình luận: "Hóa ra người Tiêm Tiêm thích từ trước đến nay là thầy Hà, chúng ta đã bị lừa rồi!", "Tội anh nhỏ quá, bị Tiêm Tiêm ghẻ lạnh mà không biết"...



Hiện bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà vẫn được chiếu vào tất cả các ngày trong tuần trên MangoTV.

Your browser does not support HTML5 video.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ