Lấy lại vóc dáng sau sinh bằng chế độ ăn kiểu này, mẹ hai con tự tin 'nhà không có gì ngoài body'

Làm sao lấy lại vóc dáng sau sinh đã trở thành nỗi ám ảnh muôn thuở của các chị em tuy nhiên không phải ai cũng làm được. Mới đây, trong một group bàn về chuyện vóc dáng, bài đăng chia sẻ kinh nghiệm ăn uống tập luyện để về dáng sau sinh của bà mẹ 8X có tên Nguyễn Thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em.

Được biết, chị Nguyễn Thảo sinh năm 1988, hiện tại đã 32 tuổi và là mẹ của hai nhóc tì: Một bé 5 tuổi và một bé 3,5 tuổi. Chị chia sẻ trước đây thân hình chị tròn trịa, ba vòng gần như bằng nhau. “Phần bắp đùi, bắp tay và eo khá to, thậm chí vòng eo có lúc lên tới con số 78, lượng mỡ bị thừa, còn lượng cơ bắp lại thiếu” - chị Thảo chẳng ngại bật mí.

Sau khi sinh chị quyết tâm thay đổi bản thân để lấy lại vóc dáng. Kinh nghiệm của chị Thảo chẳng có gì ngoài thực đơn ăn uống khoa học tới từng lượng calo và tập luyện đúng cách.



- 90% healthy, cân bằng, không theo bất kỳ chế độ ăn nào ngoài chế độ ăn đầy đủ (không nhịn ăn, không keto, không lowcarb, das...)



- 10% còn lại là khi đi du lịch sẽ ăn thả ga để khám phá và thưởng thức văn hoá ẩm thực.

- Không ăn đường tinh luyện và các loại đồ ăn chứa đường tinh luyện. Không ăn quá mặn. Ăn đa dạng các loại thực phẩm.

Chế độ ăn healthy mà chị Nguyễn Thảo đang theo đuổi không hề phức tạp. Nó chỉ đơn giản là ăn những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, giàu chất dinh dưỡng (tránh đồ đóng hộp, đồ ăn nhanh, tránh chất béo không bão hòa, đường tinh luyện, nước ngọt đóng lon / chai…).



Chị ăn đủ các loại màu sắc thực phẩm, ăn đủ và cân bằng lượng tinh bột, đạm, chất béo, vitamin chất xơ trong 1 bữa ăn. Ngoài ra chú ý đến cách chế biến lành mạnh, nhanh chóng (hấp, luộc, nướng, áp chảo trong thời gian ngắn) để làm sao giữ nguyên vẹn nhiều nhất và tránh biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Cách chế biến các món healthy khá đơn giản, nhanh gọn giúp mẹ hai con tiết kiệm thời gian. Chị còn có thể lên lập kế hoạch thực đơn ăn uống cho khoảng 2-3 ngày, chuẩn bị và chế biến sẵn rồi trữ trong ngăn mát tủ lạnh, lúc ăn chỉ bỏ ra hâm nóng là xong.



Theo bà mẹ 8X này, việc lập kế hoạch thực đơn ăn uống hàng ngày rất quan trọng, giúp chúng ta kiểm soát được thực phẩm đưa vào cơ thể mỗi ngày, tuy không thực sự tươi mới mỗi bữa nhưng lượng chất dinh dưỡng vẫn còn tương đối và là phương án tốt hơn phương án ăn ngoài hàng quán.

Không chỉ áp dụng chế độ ăn healthy cho riêng mình, chị Thảo hiện tại còn cho cả hai bé nhà chị ăn 80% healthy giống mẹ. Món ăn healthy các bé ưa thích có thể kể đến như pancake yến mạch, bánh mỳ nguyên cám ăn kèm quả bơ dầm và trứng ốp, hoặc bơ lạc kèm chuối thái lát. Bữa chính các bé cũng ăn cơm gạo lứt, tôm, cá, thịt bò và rau củ. Ức gà sẽ được chị chế biến thành chả cho hai bé dễ ăn, hương vị thơm ngon và hấp dẫn hơn.



Không cần tập luyện quá nhiều nhưng cần đều đặn hàng ngày



Với việc tập luyện, chị Thảo dành thời gian tập luyện khoảng 1 tiếng/buổi, duy trì tập 5-6 buổi mỗi tuần. Trong quá trình tập luôn lắng nghe cơ thể và cảm nhận. Tuy nhiên phải duy trì tương đối đều đặn, đây là điểm mấu chốt giúp đem lại hiệu quả tốt.

Bà mẹ tiết lộ sau sinh, chị vai u, bắp tay to, hông bé, eo thẳng, hay so vai, gù lưng, body fat 35%. "Sau 2 năm tập gym, shape đã thay đổi, cân đối hơn, cơ thể thăng bằng tốt hơn, vùng cơ trung tâm được cải thiện, eo thắt hơn. Khối cơ mông đùi cũng phát triển và cắt nét hơn, bụng gọi hồn được cơ số 11”, mẹ hai con tiết lộ.

Vóc dáng quyến rũ không hề có dấu vết đã từng qua sinh nở

Vì thời gian hàng ngày khá bận rộn với công việc và chăm sóc hai nhóc tì. Hot mom khẳng định: 60% việc tập luyện của chị là tại phòng tập còn 40% là mình vận động tại nhà.



“Home workout giúp tiết kiệm thời gian di chuyển đến phòng tập, linh hoạt, tập mọi lúc mọi nơi, vào bất cứ lúc nào: Phòng ngủ, phòng khách, cầu thang, khu sân chơi dưới nhà,...

Nhiều mẹ bỉm sữa thắc mắc tại sao chị Thảo có thể quyết tâm cao độ tới phòng tập được như vậy. Chị kể, sau sinh Sức Khỏe gặp rất nhiều vấn đề như tăng cân, đau lưng do chăm con nhỏ nhiều, cộng với việc đi, đứng, nằm, ngồi sai tư thế.

Chị hay bị mệt, mắc thói quen hay so vai, gù lưng làm dáng đi không được đẹp. "Vì vậy mình đã tìm tới phòng tập gym để tập luyện và bắt đầu ăn theo chế độ lành mạnh. Cho tới hiện tại, mình thực sự đam mê và yêu thích lối sống này”.

Quan điểm tập luyện của chị Thảo là “Không phấn đấu để thật gầy, hay da thật trắng, hay người thật khô, chỉ giữ cơ thể cân đối, tinh thần an yên”, giờ đây bà mẹ 8x sở hữu vóc dáng quyến rũ chẳng kém mỹ nhân showbiz nào.

