Đưa bạn gái đi nhà nghỉ nhưng không có tiền trả, thanh niên tiện tay 'cuỗm' luôn xe máy của khách

Tin tức mới nhất ngày 24/10, Người Đưa Tin dẫn lại thông tin từ Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cùng ngày cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra của công an, vào ngày 25/9 Nguyễn Đức Thắng đưa bạn gái đến thuê phòng ở một nhà nghỉ nằm trên địa bàn thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang.

Đến khoảng 11h10 trưa 27/9, bạn gái Thắng ra về trước và chỉ còn Thắng ở lại. Lúc này, chủ nhà nghỉ yêu cầu Thắng thanh toán và trả phòng. Điều đáng nói, khi đó Thắng không còn đồng nào trong người.

Đối tượng Nguyễn Đức Thắng

Để có tiền trả, Thắng liền xin xuống quầy lễ tân gọi điền cho người thân mang tiền đến. Lúc này, đối tượng nhìn thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 12H1-255xx trị giá hơn 20 triệu đồng liền này ý định xấu.

Thấy chiếc xe ở khu vực để xe của khách nhưng vẫn cắm chìa khóa, đối tượng lặng lẽ dắt xe ra cửa rồi nổ máy bỏ trốn.

Lấy được xe, Thắng phi ra thành phố Hà Nội bán lấy tiền để chơi game và tiêu xài. Đến ngày 5/10, đối tượng đến Công an huyện Lạng Giang đầu thú.

Theo thông tin từ công an, Thắng từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ