Bất ngờ với màn 'comeback' của Hoa hậu Đại Dương đầy thị phi: Trở thành Giảng viên ĐH chính thức!

Năm 2017, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang – Lê Âu Ngân Anh , đã vượt qua hàng chục thí sinh khác để tiến tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương được tổ chức tại TP.HCM. Vào thời điểm đó, nhan sắc, khả năng của Ngân Anh được cư dân mạng đem ra bình luận gay gắt và tranh luận trong suốt một thời gian. Những áp lực lớn tới từ dư luận này đã tạo ra gánh nặng mà không phải cô gái 22 tuổi nào cũng có thể chống đỡ. Thời điểm đó, Ngân Anh đã quyết định tạm ngưng các hoạt động cá nhân của mình trong giới giải trí , tập trung vào kinh doanh và học tập, để hoàn thiện bản thân hơn.

Cô gái 22 tuổi tới từ Tiền Giang đạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi sắc đẹp vào năm 2017



3 năm đối với một số trong chúng ta không phải là quãng thời gian quá dài; nhưng đối với Ngân Anh, 3 năm là khoảng thời gian đủ để giúp cô nàng hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Anh, với trình độ tiếng Anh được cải thiện rõ rệt. Nếu như trước đây, cư dân mạng hết lời bàn tán xôn xao về năng lực ngoại ngữ của Ngân Anh, thì ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã chính thức cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành xuất sắc bài thuyết trình bằng tiếng Anh từ trường đại học Salford tại thành phố Manchester, Anh. Được biết, theo xếp hạng chính thức của The Complete University Guide, ngôi trường mà Ngân Anh lựa chọn để theo học có thứ hạng khá cao: 92 vào năm 2020.

Sau 3 năm du học, Ngân Anh đã 'lột xác', trở thành giảng viên chính thức của Đại học Hoa Sen nhờ vào thành tích học tập xuất sắc



Khó mà nhận ra nàng hậu thị phi năm nào nay đã chính thức là tân Thạc sĩ của trường Đại học Danh giá University of Salford - Anh



Ngay khi trở về Việt Nam , Ngân Anh đã được trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM) ‘săn đón’, mời làm giảng viên chính thức tại đây. Việc nàng Hậu xác nhận công tác tại đây đồng nghĩa với việc Ngân Anh sẽ chính thức là giảng viên Đại học trẻ tuổi nhất của ngôi trường này. Tuy chưa biết cụ thể công việc của người đẹp này sẽ phụ trách bộ môn gì, nhưng các sinh viên tương lai của Đại học Hoa Sen chắc chắn sẽ tìm được nhiều niềm vui và hứng khởi khi tới học tại đây. Theo VOV , Ngân Anh chia sẻ rằng, tuy đang rất vui mừng với vị trí công việc mới này, nhưng cô bạn cũng đang có một chút áp lực khi các bạn sinh viên đều ít nhiều biết đến tên cô từ trước. Mong là Ngân Anh sẽ vượt qua áp lực này, để có thể hoàn thiện các bài giảng và trở thành một giảng viên Đại học thật chỉnh chu nhé!

Phần giới thiệu của Ngân Anh tại Miss Intercontinental 2018



