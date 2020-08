Lễ cúng chúng sinh gồm những gì và cách làm lễ cúng chúng sinh

Tháng 7 âm lịch hàng năm sẽ có 2 ngày lễ lớn là ngày lễ Vu Lan và lễ xá tội vong nhân. Đây cũng là lý do khiến ngày rằm tháng 7 mọi người thường chuẩn bị đồ lễ, văn cúng chu đáo hơn.

Trong đó, việc cúng chúng sinh mang rất nhiều ý nghĩa, không chỉ giúp các cô hồn lang thang vất vưởng được ăn uống đầy đủ, về chầu trời và có thể đầu thai mà còn thể hiện nét đẹp phong tục dân gian, tạo niềm tin yên tâm cho chủ nhà với việc ở và sinh sống.



Lễ cúng chúng sinh gồm những gì?



Tiền giấy âm phủ.



Quần áo giấy để cúng chúng sinh.



Tiền trinh.



1 bình hoa và một đĩa quả (phải đủ 5 màu sắc).



Ngô, khoai, sắn luộc.



Bỏng, kẹo, bánh và một chút tiền mặt.



Có thể thêm chè và cháo nấu.

Ảnh minh họa.



Chuẩn bị gạo, muối,



5 chiếc bát (chén) và 5 đôi đũa.



Đường thẻ, mía để nguyên vỏ và cắt khúc tầm 10- 15 phân.



3 chén nước, 2 cốc nên cùng với 3 cây nhang.

Lưu ý: Lễ cúng chúng sinh thường là lễ chay để tránh khơi dậy "tham, sân, si" khiến vong hồn khó siêu thoát.



Cách làm lễ cúng chúng sinh



Cúng chúng sinh không nên cúng ban ngày và phải tiến hành trước 12h đêm ngày 15/7 âm lịch. Tốt nhất, nên cúng chúng sinh vào buổi chiều tối, lúc này các vong hồn mới dễ dàng tụ lại nhận được đồ mà các gia chủ cúng bố thí cho.

Nếu không đăng ký được các khóa cầu siêu, cúng chúng sinh tại chùa và muốn làm ở nhà thì cần thực hiện lần lượt các việc sau: Đi chùa buổi sáng làm lễ cầu siêu, báo hiếu gia tiên. Sau đó về nhà thắp hương tưởng nhớ người đã mất.

Khi rải tiền vàng ra mâm cúng chúng sinh, nên để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng từ 3-5-7 cây hương sau đó bày lễ và cúng.

Ảnh minh họa.



Sau khi chuẩn bị xong xuôi, gia chủ cần ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng. Chủ nhà nhìn ra đường và bắt đầu đọc văn khấn cúng cô hồn.



Tay chắp hai mu bàn tay vào nhau như chắp tay khấn gia tiên, đọc xong mỗi đoạn lại thành tâm cúi người chắp tay ra đường.



Đoạn cuối cùng, gia chủ chắp khấn 3 lần và tiến hành rải gạo muối ra đường.



Văn khấn cúng chúng sinh



Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh.

Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch).

Con tên là:…………………..tuổi……………….Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện) ……………, tỉnh (TP):…………………

Gia chủ thành tâm trân trọng kính mời các chư vị khuất mặt, các khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các Đảng, các âm binh ngoài đường, ngoài xá, hửu danh vô vị, hửu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn…về nơi đây hội tụ hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh cho gia chủ , thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình cho gia chủ được yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ được buôn may bán đắt, cầu được mọi sự được sở cầu như ý, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu cho tất cả thế giới được hòa bình được an lành, nhơn sanh phước lạc vô biên.