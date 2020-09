Con trai Lê Đình Kình thừa nhận ném đá, bom xăng, lựu đạn nhưng... không rút chốt cho nổ

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đất đồng Sênh (xã Đồng Tâm) là đất quốc phòng từ năm 1980 nhưng nhóm các bị cáo vẫn lấn chiếm, sử dụng. Ông Lê Đình Kình cùng con trai là Lê Đình Công và các bị cáo khác lập "Tổ đồng thuận" để đòi đất, hứa chia nhau. Đến rạng sáng 9/1 khi Công an bố trí lực lượng bảo vệ mục tiêu ở Đồng Tâm thì các bị cáo bắn pháo, ném bom xăng, lựu đạn... chống đối bất chấp lời kêu gọi dừng hành động.

Đỉnh điểm là khi 3 chiến sĩ Công an gồm Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân tiến trên nóc để vào nhà Lê Đình Kình đã không may rơi xuống hố và bị Lê Đình Chức (con trai Lê Đình Kình) và Lê Đình Doanh (cháu Chức) đổ xăng thiêu sống.

Bị cáo Lê Đình Kinh khai tại tòa (Ảnh TTXVN)

Tại phiên tòa chiều nay, Lê Đình Công (con trai Lê Đình Kình) đã thừa nhận cùng các bị cáo Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển bàn bạc mua lựu đạn, chuẩn bị bom xăng, dao phóng lợn. Tuy nhiên, Công biện luận, bản thân không phạm tội. Bởi vì: "Nếu vụ án xảy ra tại Đồng Sênh, bị cáo mới có tội vì chỉ chuẩn bị lựu đạn để giữ đất”.

Bị cáo Công tiếp tục khai, tối 8/1, chỉ thông báo cho các bị cáo khác việc Công an có thể bắt ông Kình, không bàn bạc chống đối. Còn về 33 triệu mua lựu đạn thì theo Công đó là số tiền được góp từ tiền thuê luật sư còn thừa và sau đó bị cáo đi xin thêm mọi người, nói để giữ đất nhưng không nói cụ thể là có thể dùng để mua lựu đạn.

Trong phần khai của mình Công thừa nhận vào rạng sáng 9/1 đã ném đá, bom xăng, lựu đạn. “Bị cáo và mọi người cầm lựu đạn nói không được dùng vào việc nào khác ngoài mục đích giữ đất. Khi ném lựu đạn, bị cáo hoàn toàn không rút chốt cho không nổ”, Công nói.

Các bị cáo khác tại phiên tòa

Cũng theo Công, sau khi khiến 3 Công an hy sinh, bị cáo "hết sức hối hận". Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân bị sát hại. "Bị cáo mong các gia đình tha thứ. Bị cáo thành khẩn nhận ra lỗi lầm, mong được sự khoan hồng của Pháp luật ", Công trình bày.

Không chỉ có Công, bị cáo Lê Đình Chức cũng thừa nhận vào rạng sáng 9/1 đã cầm bom xăng, rút chốt lựu đạn ném về phía lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Khi nghe nói 3 Công an rơi xuống hố thì Chức chỉ đạo cháu ruột là Lê Đình Doanh mang xăng đến. Bị cáo này còn khai đã dùng tuýp sắt gắn dao tấn công lực lượng chức năng, đổ xăng, châm lửa.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển cũng thừa nhận tội lỗi, xin được khoan hồng. Bị cáo nói rằng, vì bị cáo là người mù, tàn tật, ở nhà có mẹ già và phải nuôi mẹ vợ. Vợ bị cáo ốm đau, các con cũng cần chăm sóc nên mong Đảng, Nhà nước giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo đúng diễn biến phiên xử thì vào sáng mai (8/9) phiên tòa sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo trong vụ án.