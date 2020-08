Lê Hoàn là ai và Lê Hoàn đóng vai trò gì trong hệ thống MyAladdinz Việt Nam?

Lê Hoàn là ai?

Lê Hoàn sinh năm 1982 tại Hưng Yên, ông hiện là giám đốc điều hành của MyAladdinz - một ứng dụng mua sắm hoàn tiền 80% tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, MyAladdinz đang là một trong những cái tên được giới truyền thông và cộng đồng mạng quan tâm với nhiều thông tin cho thấy đây là một ứng dụng đa cấp trá hình. Công an tỉnh Bình Phước cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân về điều này.

Ông Lê Hoàn - Giám đốc của MyAladdinz





Hiện ứng dụng MyAladdinz tại Việt Nam đang chịu sự điều hành của Appota Education - một công ty ra đời vào năm 2019. Tổ chức này sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook và Youtube để quảng cáo các lớp học làm giàu, hướng dẫn kiếm tiền với nhiều bằng chứng về các cá nhân có thể "một bước lên tiên" thông qua việc sử dụng MyAladdinz.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Hoàn cũng thường xuyên đăng tải những bài post hướng dẫn cách sử dụng và kiếm tiền từ ứng dụng MyAladdinz.

Theo cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Apota Education hiện đang có văn phòng tại Hà Đông, Hà Nội, mã số thuế là 0109008014 và mã ngành 8599.

Đáng chú ý là Apota Education hiện đang bị rất nhiều người nhầm lẫn với công ty công nghệ giải trí hàng đầu Việt Nam Appota. Điều này đã khiến cho công ty này phải lên tiếng để đính chính tại. Đại diện của Appota cho biết: "Không có bất kì dịch vụ nào liên quan đến việc tổ chức các lớp học làm giàu hay các nền tảng hoàn tiền lãi suất cao".

Việc các công ty mới đặt tên thương hiệu na ná những thương hiệu nổi tiếng khác đã có mặt trên thị trường là điều không có gì là lạ. Tuy nhiên khách hàng cần phải chú ý hơn về vấn đề này.

Sau khi tra cứu số chứng minh nhân dân của ông Hoàn trên cổng thông tin của Tổng cục thuế, bên cạnh Apota Education, ông Hoàn còn là người đại diện Pháp luật của một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Ilgamos Việt Nam.

Ilgamos là một công ty ra đời vào năm 2016, ngành nghề chính của công ty này lúc đăng lý là "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu", Ilgamos có trụ sở tại tòa nhà Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội và hiện đã bị ngừng hoạt động.

Sau khi search từ khóa "Ilgamos Việt Nam" trên các trang mạng xã hội, người ta thấy được một fanpage có tên "ILcoin Việt Nam - ILgamos Việt Nam" với địa chỉ trùng với địa chỉ mà Ilgamos Việt Nam đã đăng ký.

Ngoài ra người ta cũng tìm được rất nhiều bằng chứng cho thấy Ilgamos Việt Nam và Ilcoin có liên quan đến nhau. Ilcoin là một loại tiền ảo từng rất hot trên mạng xã hội Việt Nam từ vài năm trước. Trong giai đoạn từ 2015-2017 Ilcoin từng vướng vào rất nhiều nghi vấn lừa đảo . Các bài báo đã đưa tin về tình trạng nhiều người bị mất tiền oan sau khi đã chót đầu tư vào loại tiền mã hóa này.

Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 6/2018, được biết ông Hoàn cũng với vợ mình là bà Lưu Thị Diệm (SN 1989) đã thành lập công ty CP Địa ốc Empala, cũng có trụ sở trùng với Ilgamos Việt Nam và Ilcoin trước đó. Công ty này hạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn môi giới đấu giá bất động sản với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong đó ông Lê Hoàn giữ 70% cổ phần công ty.

Lê Hoàn đóng vai trò gì trong hệ thống MyAladdinz Việt Nam?

Quay trở lại với câu chuyện về MyAladdinz, ứng dụng này hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và giới đầu tư bởi khả năng hoàn tiền lên đến 80% và được vận hành bởi Apota Education.

Ở thời điểm đăng ký kinh doanh , Apota Education có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. Công ty có rất cả là 5 cổ đông chính là ông Đỗ Văn Tuấn, bà Trịnh Thị Thư, bà An Thị Nhung, bà Trần Thị Mai và ông Lê Hoàn.

MyAladdiz là ứng dụng hoàn tiền tới 80%

Trong số 5 vị cổ đông này, công Lê Hoàn là người giữ chức vụ giám đốc với số cổ phần công ty lên tới 56%.

MyAladdinz hoạt động dựa trên việc yêu cầu người dùng tham gia đăng ký tài khoản, điền thông tin cá nhân, thông tin về người giới thiệu, đồng thời phải nạp tiền vào tài khoản ít nhất 2,4 triệu đồng mỗi tháng tương đương với khoảng 100 USD, số tiền sau khi nạp vào tài khoản sẽ được quy đổi thành "gem", mỗi "gem" tương đương với 1 USD. Người dùng sẽ tiến hành thanh toán bằng "gem" và được MyAladdinz hoàn trả lại 80% "gem" khi giao dịch thành công.

Ngoài ra người dùng có thể chỉ cần dùng tiền thật của mình để nạp vào tài khoản rồi sau đó sẽ dùng "gem" đổi ra point để nhận lãi từ 0,2 - 0,1% điểm/ngày.

Nếu giới thiệu cho nhiều người khác biết và sử dụng ứng dụng này thì bạn sẽ được chiết khấu hoa hồng tương tự như mô hình đa cấp. Thực tế thì "gem" chỉ là một loại tiền ảo do MyAladdinz tự tạo ra và không có giá trị pháp lý bởi app này không liên kết với ngân hàng. Điều này ẩn chứa rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư bởi các giao dịch này là hoàn toàn tự phát và không được pháp luật đảm bảo.

Do đó, công an tỉnh Bình Phước đã cảnh báo tới người dân về việc đăng ký tham gia ứng dụng có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp, đây là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự.

Ứng dụng MyAladdinz hoàn tiền tới 80% - Liệu có như là mơ?

Theo Phương Hoa/SKCĐ