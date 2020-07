Lê Quốc Phương đứng ở đâu trong Top 5 bàn thắng nhanh nhất lịch sử V.League?

Với 3 điểm giành được trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC tiếp tục củng cố chỗ đứng vững chắc trên đỉnh BXH V.League 2020. Sài Gòn FC đã có 22 điểm sau 10 vòng, hơn đội xếp thứ hai là Viettel 4 điểm.

Sài Gòn FC đang bay cao trên BXH V.League 2020

Ở khía cạnh cá nhân, Lê Quốc Phương có thêm một lý do để vui mừng. Anh vừa có một bàn thắng thuộc diện nhanh hàng đầu trong lịch sử V.League.

Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, cầu thủ ngoại Geovane băng xuống phá bẫy việt vị trước khi chuyền ngược lại cho Quốc Phương dứt điểm tung lưới DNH Nam Định. Khi đó, đồng hồ mới chỉ đến giây thứ 34.

Theo thống kê, bàn thắng của Quốc Phương đã lọt vào Top 5 bàn thắng nhanh nhất (không tính phản lưới) mà V.League từng chứng kiến. Tuy nhiên, trong danh sách ấy, cầu thủ quê Thanh Hóa chỉ đứng thứ 4.

Bàn thắng nhanh nhất diễn ra chỉ trong vòng 12 giây đầu tiên, do Pedro Paulo thực hiện trong trận Sài Gòn FC gặp Đà Nẵng cũng thuộc V.League năm nay. Như vậy, Sài Gòn FC tự hào có tới 2 cầu thủ góp mặt trong danh sách những tay súng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu số 1 Việt Nam.

Pedro Paulo, cầu thủ ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử V.League

Bàn thắng sớm thứ 2 được ghi ở giây thứ 20, cũng bởi một cầu thủ ngoại: Romario, trong trận Bình Dương gặp TPHCM cách đây 2 năm.

Xếp ngay trên Quốc Phương trong danh sách này là Hoàng Vũ Samson, người chỉ cần 30 giây để ghi bàn trong trận đấu giữa Hà Nội và Thanh Hóa tại V.League 2017.

Người cuối cùng trong Top 5 là Trần Minh Vương. Cầu thủ của HAGL nổ súng trước Khánh Hòa tại V.League mùa trước khi kim đồng hồ chỉ giây thứ 42.

Top 5 bàn thắng nhanh nhất lịch sử V.League

1. 12 giây: Pedro Paulo (Sài Gòn FC vs SHB Đà Nẵng - V.League 2020)

2. 20 giây: Romario (B.Bình Dương vs TP.HCM - V.League 2018)

3. 30 giây: Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC vs Thanh Hoá - V.League 2017)

4. 34 giây: Lê Quốc Phương (Sài Gòn FC vs DNH Nam Định - V.League 2020)

5. 42 giây: Trần Minh Vương (HAGL vs Sanna Khánh Hoà - V.League 2019)

Xem thêm: Công Phượng: Tương lai nửa tỏ, nửa mờ

Theo AQ/SKCĐ