Lệ Quyên một mình đưa con đi chơi, đăng trạng thái đầy ẩn ý khiến CĐM không ngừng suy đoán

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng ảnh selfie của mình. Bức ảnh được chụp trong khung cảnh trời mưa và theo chia sẻ của 'chính chủ' thì cô đang ngồi đợi con trai chơi thể thao

Ngoài nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ dù không son phấn, Lệ Quyên khiến nhiều người chú ý bởi chiếc đồng hồ tiền tỷ trên tay cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cô viết: "Sài Gòn chiều nay mưa lâm râm, kéo dài, có cảm giác như đang ở Hà Nội... Ngồi một góc sân, chờ bạn Bo chơi thể thao, thỉnh thoảng mưa vẫn rơi lộp bộp vào ô... Tâm trạng đúng nghĩa đang tan chậm, ngoài kia chắc mọi người đang hối hả về nhà nhỉ.

Ở đây thì có một thiếu nữ đi qua tuổi dậy thì khá lâu rồi, thích ngồi yên thế này... Đang nhớ những gì cần nhớ và quên những gì cần quên".

Hình ảnh được nữ ca sĩ đăng tải mới đây

Nhiều người phát hiện, thời gian gần đây Lệ Quyên thường xuyên đăng tải những bức ảnh đơn độc một mình, chủ yếu khoe body gợi cảm và gương mặt trẻ trung, xinh đẹp. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ bị chụp ảnh đi mua sắm vào buổi tối, dấy lên tin đồn trục trặc hôn nhân.

Cụ thể, tối ngày 17/8 MXH chia sẻ ảnh Lệ Quyên đi mua sắm với một chàng trai trẻ lạ mặt ở trung tâm Hà Nội. Dù Lệ Quyên và chàng trai kia cùng diện đồ bình thường màu đen đơn giản để tránh gây chú ý với mọi người xung quanh nhưng vẫn bị nhiều người chụp hình.

Qua loạt ảnh chia sẻ, nhiều người không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của cả hai bởi gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện một mình hoặc đi cùng hội bạn thân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Lệ Quyên vẫn chưa lên tiếng và mối quan hệ của cô và chồng đại gia vẫn là điều gây tò mò cho khán giả.

Lệ Quyên bị chụp lại cảnh đi mua sắm cùng trai trẻ



Lệ Quyên có tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2/4/1981 ở Hà Nội trong một Lệ Quyên có tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2/4/1981 ở Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, Lệ Quyên đã sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Hiện tại, cô là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất tại Việt Nam.



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Động thái đầu tiên của Lệ Quyên sau loạt ảnh thân thiết bên trai lạ khiến nhiều người chú ý



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ