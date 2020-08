Động thái đầu tiên của Lệ Quyên sau loạt ảnh thân thiết bên trai lạ khiến nhiều người chú ý

Tối ngày 17/8, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ loạt ảnh ca sĩ Lệ Quyên đi mua sắm với một chàng trai trẻ lạ mặt. Cả hai cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm Hà Nội và cùng diện đồ bình thường màu đen.

Có thể thấy, dù Lệ Quyên cùng chàng trai kia đã ăn mặc đơn giản để tránh gây chú ý với mọi người xung quanh nhưng vẫn bị nhiều người xung quanh chụp hình lại. Dù chất lượng hình ảnh không được rõ nét nhưng có thể dễ dàng nhận ra chàng trai này khá cao ráo, đẹp trai và khiến không ít người phải xuýt xoa.

Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ.

Qua loạt ảnh chia sẻ, nhiều người không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Bởi thời gian gần đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên thường xuyên xuất hiện một mình hoặc đi cùng hội bạn thân. Do đó, việc bất ngờ xuất hiện thân thiết bên chàng trai lạ mặt càng khiến dân tình chú ý.

Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa phản hồi về vụ việc. Tuy nhiên, Lệ Quyên đã cập nhật trên trang cá nhân của mình loạt ảnh mới, nhưng không hề đề cập gì đến chuyện tối qua.

Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa phản hồi về vụ việc.

Nữ ca sĩ đăng hình khoe vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong bộ đồ bó sát, kèm theo dòng caption đầy vui vẻ và hào hứng: "Chào ngày mới yêu thương đong đầy. Đi làm đẹp , được tặng hoa, được nâng niu".

Dù thế nào, có vẻ như hiện tại tâm trạng của nữ ca sĩ rất tốt và vui vẻ. Điều này càng khiến mọi người nghi vấn có phải tình yêu chính là chất xúc tác hay không?

Chia sẻ mới đây của Lệ Quyên trên trang cá nhân.

Lệ Quyên có tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2/4/1981 ở Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật khi cha là văn công và mẹ là nghệ sĩ hát chèo. Ngay từ nhỏ, Lệ Quyên đã sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Hiện tại, cô là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao nhất tại Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Ngọc Trinh công khai hôn trai lạ khiến CĐM rần rần tìm danh tính



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ