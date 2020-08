Nhắc nhở ý thức khi đi thang máy, siêu mẫu Lê Thúy bất ngờ bị dọa... đâm chết?

Cách đây ít giờ, siêu mẫu Lê Thúy bất ngờ bức xúc đăng tải lên trang cá nhân câu chuyện về một tình huống va chạm và bị người đàn ông liên tục mắng chửi, đe dọa trong thang máy tòa nhà nơi mình ở.

Được biết, hàng xóm muốn vận chuyển đồ cồng kềnh lên trên, dù đã được bảo vệ tòa nhà hướng dẫn về việc sử dụng thang hàng nhưng người này vẫn nhất quyết dùng thang máy cho cư dân. Bất bình trước hành động của hàng xóm, siêu mẫu Lê Thúy không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở: "Chuyển mấy cái này đi thang tải đi anh ơi".

Lê Thúy bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân.

Chỉ với lời nói tưởng chừng như quá bình thường này đã khiến người đàn ông nổi nóng, liên tục mắng chửi Lê Thúy trong suốt khoảng thời gian đi chung thang máy. Thậm chí, Top 3 Vietnam's Next Top Model 2011 cho biết, người này đã chửi cô từ tầng 1 đến tầng 31 tòa nhà.

Khi nhận ra Lê Thúy, cặp đôi này còn lăng mạ nhiều hơn, nói cô: "không đi được thì sang thang khác mà đi", nói cô là "con nọ, con kia", còn bảo siêu mẫu nếu là đàn ông thì sẽ thẳng tay "đâm chết". Dù không phải dạng hiền lành nhẫn nhịn, cô vẫn cố mỉm cười cho qua bởi kiểu đàn ông này đáng bị khinh thường.

Bên cạnh đó, cô cũng muốn trích xuất camera an ninh để xem lại cho đỡ tức, đồng thời nhìn kỹ mặt gã đàn ông đó để lần sau còn tránh.

Tuy nhiên, chỉ một hành động nhắc nhở mà lại bị mắng chửi và đe dọa như thế, Lê Thúy cảm thấy vô cùng bức xúc: "Hỏi thì người ta trả lời chứ có gì đâu đàn ông mà đi chửi phụ nữ cao nhòng chân không yếu tay không mềm như em vậy".





Vợ chồng Lê Thúy.

Ngay khi đăng tải, chia sẻ của nàng mẫu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Đa số tỏ ra phẫn nộ trước lời nói và cách hành xử của người đàn ông lạ mặt và khuyên Lê Thúy không nên suy nghĩ quá nhiều.

Lê Thúy sinh năm 1991, sở hữu chiều cao nổi trội 1m84 cùng gương mặt đậm chất làng mẫu, cô từng xuất sắc lọt top 3 Vietnam's Next Top Model 2011 và được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Năm 2013, Lê Thúy đã vinh dự trở thành Best Model của lễ trao giải Best People Awards do một tạp chí tổ chức. Năm 2016, cô nàng còn casting thành công show của nhà thiết kế Lucio Vanotti tại Tuần lễ thời trang nam Milan mùa thu đông.

Xem thêm: Hoa hậu Việt Nam 2020 phải rời ngày tổ chức vì dịch bệnh COVID-19

Thùy Nguyễn/SKCĐ