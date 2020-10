Lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn ở Rào Trăng được dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tới

Đến trưa ngày 16/10, một trận mưa nặng hạt đã rơi xuống thành phố Huế, nhưng tại khu vực cổng phụ của Bệnh viện Quân y 268 vẫn có khoảng 30 người gồm công an, dân quân tự vệ và quân đội canh gác.

Lực lượng quân đội thuộc Ban chỉ huy quân sự TP.Huế bảo vệ nghiêm ngặt tại cổng dẫn vào Bệnh viên quân y 268 trưa 16.10

Tại những cổng này luôn có 2 lớp an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì không có bất cứ người dân nào có thể vào được bên trong cả.

Lực lượng CSGT đứng chốt trước cổng chính Bệnh viện quân y ở khu cửa Hậu

Được biết, lễ tang sẽ do quân khu 4 chủ trì. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Hòa - Phó chính ủy quân khu 4 cho biết, dự kiến lễ truy điệu cho 13 cán bộ chiến sĩ gặp nạn tại Rào Trăng sẽ diễn ra vào chủ nhật tới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cho biết lễ truy điệu cho 13 cán bộ, sĩ quan gặp nạn sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới

Ngoài ra, quân khu 4 cũng đã đề nghị truy tặng liệt sĩ, trao tặng Huân chương và thăng quân hàm cho các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng. Được biết, trong đoàn công tác gặp nạn còn có 2 cán bộ dân sự, gồm Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền (Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế).

Sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3: nỗi buồn lan cả cố đô Huế

