Lễ Vu Lan 2020 là ngày nào dương lịch và vào thứ mấy?

Lễ Vu Lan 2020 là một ngày vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam. Vu Lan báo hiếu được xem là một dịp đặc biệt để con cháu có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Vậy Lễ Vu Lan 2020 là ngày nào dương dịch và vào thứ mấy?

Lễ Vu Lan 2020 là ngày nào dương dịch và vào thứ mấy?

Lễ Vu Lan 2020 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tháng 7 âm lịch. Nó luôn nhắc nhở các thế hệ con cháu dù đi xa về gần cũng cần phải nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà cha mẹ, giúp củng số sâu sắc thêm về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta. Do vậy việc sắp xếp thời gian để trở về nhà chung vui bên cạnh người thân của mình là điều mà con cháu phương xa nên làm. Vì vậy lễ Vu lan 2020 năm nay là ngày nào dương lịch và vào thứ mấy? Đây là điều mà không ít người quan tâm.

Lễ Vu Lan 2020 vào thứ 4 ngày 2/9

Lễ Vu Lan báo hiếu chính là ngày rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Theo lịch thì năm nay ngày lễ Vu Lan 2020 rơi vào đúng ngày thứ 4, mùng 2 tháng 9 dương lịch. Vì trùng với ngày nghỉ lễ Quốc Khánh nên người lao động sẽ được nghỉ một ngày. Đây là một thông tin đáng mừng vì bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho ông bà cha mẹ vào dịp Vu Lan này.

Truyền thuyết về nguồn gốc của Ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại có một ngày Vu Lan báo hiếu vào đúng ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Theo Phật Giáo, đây là một dịp lễ quan trọng, được rổ chức trang nghiêm nhằm mang đến những ý nghĩa nhân văn trên phương diện tâm linh văn hóa cho con người.

Lễ hội này xuất phát từ sự tích Phật giáo được ghi lại trong cuốn kinh Vu Lan Bồn. Trong tiếng Phạn, Vu Lan được đọc là "Ullambana" (Ullam: tạm dịch là "treo ngược"). Cụm từ này thể hiện ý nghĩa về sự thống khổ của người chết như bị treo ngược. Còn chữ "Bồn" trong tiếng Phạn được đọc là "Bana" (tạm dịch là "cứu giúp"). Như vậy chúng ta có thể hiểu nôm na rằng cụm từ "Vu Lan Bồn" này có nghĩa là cứu giúp những người bị tội treo ngược.

Trong kinh Phật, Lễ Vu Lan báo hiếu bắt nguồn từ sự tích của Đức Mục Kiền Liên - người đã cứu mẹ mình thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

Mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, theo đạo Bà La Môn. Theo ghi chép của kinh Phật, người phụ nữ này được miêu tả là một người tham lam độc ác, có cuộc sống xa hoa lãng phí và không tin vào Tam Bảo. Mỗi ngày bà đều nấu rất nhiều thức ăn và làm vương vãi chúng trên mặt đất một cách hoang phí.

Ngược lại, con trai bà - cậu bé Mục Kiền Liên là người có trái tim nhân hậu và vô cùng hiếu thảo. Cậu thường nhặt lại những hạt cơm mà mẹ mình đã làm rơi xuống đất rồi rửa sạch và ăn chúng. Cậu bé Mục Kiền Liên sau này đã trở thành một tấm gương sáng để những đứa trẻ khác học tập và noi theo.

Về sau khi bà Thanh Đề qua đời, Mục Kiền Liên đã quyết tâm xuất gia và trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi tu thành chính quả, Tôn giả Mục Kiền Liên liền dùng nhãn tuệ để tìm kiếm mẹ mình ở khắp nơi trong trời đất nhưng đều không thấy đâu.

Cuối cùng ngài phát hiện mẹ mình đang chịu đói khát và bị hành hạ khổ sở dưới cõi ngạ quỷ, tóc tai dơ bẩn, thân hình xơ xác, chỉ còn da bọc xương, mặt úp xuống đất chẳng thể ngẩng đầu lên nổi. Trước cảnh tượng đó, Mục Kiền Liên đau xót khôn nguôi, ngài bật khóc rồi dâng lên cho mẹ một bát cơm đầy. Thật tiếc là bà Thanh Đề trong lòng vẫn còn chứa nhiều ác nghiệp nên mỗi miếng cơm được đưa vào miệng đều biến thành lửa đỏ, ăn không được, nuốt không trôi. Thấy thế, Tôn giả liền quay về cầu xin sự giúp đỡ của Đức Phật.

Mục Kiền Liên mang cơm đến cho mẹ

Đức Phật nói rằng: "Dù ông có thần thông quảng đại thì cũng không đủ sức để cứu mẹ đâu, chỉ còn một cách đó là nhờ sự giúp đỡ của chư Tăng ở 10 phương, sau 3 tháng an cư kiết hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể hy vọng chuyển hóa được nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi bể khổ".

"Nhưng thưa Bạch Thế Tôn, làm thế nào để con có thể thỉnh được chư Tăng ở 10 phương về để cúng dường cùng một lúc như vậy được?"

Đức Phật nói: "Ngày Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của Chư Tăng. Ngày đó dù các vị ở trong thiền định hay thọ hạ kinh hành, hay hóa độ nhân gian cũng cần tập trung lại để cùng Tự Tứ. Đây là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó."

Tôn giả Mục Kiền Liên thực hiện theo đúng lời phật dạy, cuối cùng mẹ của ngài cũng thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đọa đầy và được vãng sanh về cõi lành. Kể từ đó ngày rằm tháng bảy hằng năm trở thành ngày Vu Lan báo hiếu trong Phật Giáo.

Tôn giả Mục Kiền Liên là người đã cứu mẹ mình khỏi kiếp ngạ quỷ

Đến ngày nay, Lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một ngày lễ mà nó còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nói lên sự hiếu kính của con cháu đối với ông bà cha mẹ, dù là đối với những người còn sống hay đã qua đời.

Ngoài ra, ngày Lê Vu Lan báo hiếu còn giúp các phật tử hiểu rõ hơn về tín ngưỡng "từ - bi - hỷ - xả", "phổ độ chúng sinh" trong Phật giáo.

Năm nay, Lễ Vu Lan 2020 cũng đã cận kề, bạn đã chuẩn bị gì cho ngày này chưa? Tháng 7 âm lịch này là dịp mà mỗi chúng ta hãy nên sống chậm lại, quên đi những ưu phiền của cuộc sống và gác lại hết những lo toan bận rộn trong công việc để trở về bên gia đình , dành thời gian cho ông bà cha mẹ nhiều hơn - những người đã ban cho chúng ta sinh mệnh đáng quý này.

Thống lê những ngày lễ Vu Lan trong 4 năm trở lại đây

Bên cạnh việc theo dõi Lễ Vu Lan 2020 vào ngày nào dương lịch và vào thứ mấy, chúng ta có thể xem thêm những ngày lễ Vu Lan của các năm trước đây.

Lễ Vu Lan năm 2020 (15/7 âm lịch) là ngày thứ 4, mùng 2/9 dương dịch.



Lễ Vu Lan năm 2019 (15/7 âm lịch) là ngày thứ 5, 15/8 dương lịch.



Lễ Vu Lan năm 2018 (15/7 âm lịch) là ngày thứ 7, 25/8 dương lịch.



Lễ Vu Lan năm 2017 (15/7 âm lịch) là ngày thứ 3, 5/9 dương lịch.



Hy vọng sau khi đã có câu trả lời cho thắc mắc Lễ Vu Lan 2020 là ngày nào dương lịch và vào thứ mấy thì chúng ta sẽ có thể thu xếp được công việc của mình để trở về bên ông bà cha mẹ. Đừng ngại ngùng mà hãy thể hiện tình cảm của mình dành cho những người thân yêu nhất trong những ngày này nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Ý nghĩa lễ Vu lan báo hiếu

Theo Phương Hoa/SKCĐ