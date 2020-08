Hoa hồng



Nếu bạn đang băn khoăn không biết lễ Vu lan 2020 nên tặng hoa gì cho mẹ thì một bó hồng thắm sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Được cả hương lẫn sắc, hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thương, sự chân thành và ấm áp. Hoa hồng cài ngực áo cũng là hình ảnh quen thuộc trong ngày Nếu bạn đang băn khoăn không biết lễ Vu lan 2020 nên tặng hoa gì cho mẹ thì một bó hồng thắm sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Được cả hương lẫn sắc, hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu thương, sự chân thành và ấm áp. lễ Vu Lan báo hiếu hằng năm. Theo đó, những người còn cha mẹ sẽ cài lên ngực áo cành hoa hồng đỏ. Người không may mất cha mẹ sẽ cài lên áo cành hoa hồng trắng. Người nào còn cha hoặc mẹ sẽ cài lên áo hoa màu hồng.

Hoa hồng thường được sử dụng trong ngày lễ Vu Lan

Hoa lan



Hoa lan là loài hoa tượng trưng cho sự quyền quý, rất được yêu thích để dành tặng mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Vào ngày Hoa lan là loài hoa tượng trưng cho sự quyền quý, rất được yêu thích để dành tặng mẹ nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Vào ngày lễ Vu Lan 2020 năm nay, bạn có thể lựa chọn những bông hoa lan màu vàng hoặc màu tím để tặng mẹ, cả 2 loại hoa này đều thể hiện sự sang trọng và thanh lịch.

Một bó hoa lan tím sẽ là món quà đặc biệt dành tặng mẹ đấy nhé

Hoa hướng dương

Có lẽ bạn cũng đã từng nghe qua rằng, hướng dương là một loại hoa tượng trưng cho sự kiên định, trung thành và sức mạnh bền bỉ. Ngoài ra, nó còn là loài hoa tượng trưng cho Sức Khỏe , sự trường thọ và cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Tặng hoa hướng dương cho cha mẹ vào ngày Vu lan cũng sẽ mang ý nghĩa mong muốn mẹ cha luôn khỏe mạnh và trường thọ bên con cháu.

Hoa hướng dương gửi gắm những lời chúc ý nghĩa của con cái cho cha mẹ

Hoa cẩm tú cầu

Rất hiếm người tặng hoa Cẩm tú cầu vào những dịp trọng đại, thế nhưng điều đó không có nghĩa là loài hoa này không được dùng cho lễ Vu Lan. Cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp, sự duyên dáng và là lời cảm ơn chân thành. Vì vậy loài hoa này chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời để tặng mẹ trong lễ Vu Lan năm nay đấy nhé.

Cẩm tú cầu cũng là loài hoa được chọn để tặng cha mẹ nhân ngày Vu lan

Hoa sen

Nếu bạn đang không biết Lễ Vu lan 2020 nên tặng hoa gì cho mẹ thì sao không đơn giản hóa mọi việc bằng cách chọn ngay một bó hoa sen nhỉ. Hoa sen được xem là "Quốc Hoa" của người Việt Nam. Loài hoa này tượng trưng cho sự thanh khiết, đức tính thanh cao và sự tôn kính, vì vậy nó được xem là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp để làm quà tặng mẹ trong dịp Vu Lan năm nay.

Một đóa hoa sen mộc mạc giản dị nhưng chứa đựng bao ân tình

Hoa tulip

Hoa tulip không quá phổ biến ở Việt Nam nhưng bạn vẫn có thể sử dụng nó như một món quà ý nghĩa dành tặng cho mẹ mình nhân ngày lễ Vu Lan sắp tới. Đơn giản là vì hoa Tulip có nhiều màu sắc và mỗi màu sắc lại có những ý nghĩa riêng biệt. Nếu như hoa tulip đỏ được dùng để thể hiện tình yêu với vợ, bạn gái thì hoa tulip hồng hoặc tím lại tượng trưng cho tình cảm gia đình . Mua tặng mẹ một bó hoa tulip hồng sẽ là cách tốt nhất để bạn gửi những lời chúc tốt đẹp đến mẹ nhân ngày Vu Lan.

Hoa tulip cũng là một gợi ý không tồi cho ngày Vu lan báo hiếu

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền thuộc họ cúc, đây là loài hoa tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và tài lộc. Hoa đồng tiền cũng là một trong những loài hoa thích hợp để tặng cho mẹ mình vào ngày lễ trong đại của tháng 7 này. Ngoài ra, sự sang trọng của những bông hoa đồng tiền giúp nó trở thành loại hoa rất được ưa chuộng trong ngày khai trương hoặc lễ cưới.

Một bó hoa đồng tiền dành tặng mẹ nhân ngày Vu Lan, tại sao không !

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sắc đẹp, sự kính trọng và tôn kính, vì thế loại hoa này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để dành tặng cho cha mẹ trong những dịp đặc biệt như ngày Vu Lan hoặc sinh nhật, mừng thọ,... Ở Trung Quốc, người ta rất coi trọng loại hoa này và coi đây như một biểu tượng cho sự vương giả, lòng trung thành và sự trang nghiêm. Do đó vào ngày Vu lan báo hiếu, người dân Trung Quốc thường hay mua hoa mẫu đơn về cắm trong nhà hoặc dùng để tặng cho ông bà cha mẹ.

Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự kính trọng và tôn nghiêm

Hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự biết ơn, ngưỡng mộ và khâm phục cũng sẽ là món quà ý nghĩa để tặng mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Các màu sắc hoa cẩm chướng phù hợp nhất để tặng mẹ là cẩm chướng xanh, trắng và đặc biệt là cẩm chướng hồng. Hoa cẩm chướng hồng là loài hoa tượng trưng cho ngày lễ của mẹ, vì thế vào ngày Vu lan năm nay hãy mang đến tặng mẹ một bó cẩm chướng màu hồng thật đẹp nhé.

Hoa cẩm chướng là một loài hoa thích hợp để tặng mẹ nhân ngày lễ Vu Lan

