Lễ Vu Lan là dịp để con cái bày tỏ sự biết ơn và tri ân đối với các bậc sinh thành. Vì vậy hằng năm cứ vào dịp lễ này là nhiều người lại thường đi chùa dâng lễ, để cầu mong cho cha mẹ luôn bình an, khỏe mạnh, hoặc cầu siêu cho những vong linh của người thân đã khuất. Chính vì ý nghĩa cao đẹp đó mà việc đi chùa vào ngày Vu Lan đã dần trở thành một tục lệ quen thuộc, là một nét đẹp văn hóa được lưu giữ và phát triển ở Việt Nam.

Lễ Vu lan nên đi chùa nào ở Hà Nội?

Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến nên có rất nhiều ngôi chùa có niên đại hàng trăm năm. Mặc dù các hoạt động đón lễ Vu Lan ở Hà Nội không được sôi động như ở Sài Gòn, thế nhưng việc đi chùa vào lễ Vu Lan vẫn được đông đảo mọi người thực hiện. Vậy lễ Vu lan nên đi chùa nào ở Hà Nội? Dưới đây là danh sách những ngôi chùa mà người dân Hà Thành có thể tới viếng nhân ngày Vu Lan sắp tới.

Chùa Quán Sứ ở quận Hoàn Kiếm

Nếu bạn đang chưa biết lễ Vu Lan nên đi chùa nào ở Hà Nội thì chùa Quán Sứ sẽ là một địa điểm mà bạn nên đến. Hằng năm tại ngôi chùa này từ ngày 11/7 đến ngày 15/7 âm lịch luôn có đông đảo các phật tử, du khách đến đây dâng hương, cúng lễ, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đến ông bà cha mẹ hoặc những người thân đã khuất.

Chùa Quán Sứ

Chùa Bà Đá ở quận Hoàn Kiếm

Chùa Bà Đá nằm ở một con phố yên tĩnh tại quận Hoàn Kiếm, là nơi để mọi người có thể đến đây để thắp hương cầu nguyện cho cha mẹ có một mùa Vu Lan yên bình và mạnh khỏe, hạnh phúc.

Phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ

Phủ Tây Hồ nơi thờ Bà chúa Liễu Hạnh và đây là một chốn linh thiêng của người Hà Nội. Vào tháng 7 âm lịch hằng năm, người ra lại nô nức kéo nhau đến đây để chuẩn bị đồ cúng lễ để thể hiện lòng thành của mình với cha mẹ vào mỗi mùa Vu Lan.

Phủ Tây Hồ

Chùa Pháp Vân quận Hoàng Mai

Cứ vào tháng 7 âm lịch hàng năm chùa Pháp Vân lại tổ chức các khóa tu, khóa thiền cho người dân đến đây để tĩnh tâm và cầu bình an. Vì thế khi đến đây lễ chùa bạn sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa cùng những Phật tử khác.

Chùa Phúc Khánh ở quận Đống Đa Chùa Phúc Khánh là một ngôi chùa đã quá quen thuộc với người dân Hà Nội. Vào mỗi mùa Vu lan, tại đây đều diễn ra một khung cảnh đông đúc và náo nhiệt. Mọi người từ nhiều nơi khác đều đổ về đây để cầu mong cho cha mẹ có cuộc sống an lành mạnh khỏe và cầu mong cho những linh hồn đã khuất sớm được siêu thoát.

Chùa Phúc Khánh

Chùa Bằng A ở quận Hoàng Mai

Chùa Bằng A là một ngôi chùa nổi tiếng với những khóa tu dành cho các Phật tử. Vì vậy Vu lan năm nay, bạn có thể đến đây để cùng tìm lại sự thanh tịnh và suy ngẫm lại những công ơn trời biển của cha mẹ.

Chùa Trấn Quốc ở quận Tây Hồ

Thêm một ngôi chùa nổi tiếng khác nằm ở quận Tây Hồ Hà Nội đó là chùa Trấn Quốc. Đây là một điểm đến tâm linh với lối kiến trúc độc đáo làm mê đắm lòng người. Đến chùa Trấn Quốc mọi người có thể đến dâng hương, cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu trong dịp lễ Vu Lan 2020 năm nay.

Chùa Chấn Quốc





Chùa Hà ở quận Cầu Giấy

Cái tên tiếp theo trong danh sách lễ Vu lan nên đi chùa nào ở Hà Nội đó chính là chùa Hà. Đây là một địa điểm được rất nhiều bạn trẻ Hà Thành yêu thích. Tại đây mọi người không chỉ đến để cầu tình duyên mà còn có thể đến để cầu bình an, cầu siêu cho cha mẹ, người thân trong gia đình.

Chùa Láng ở quận Cầu Giấy Chùa Láng là một ngôi chùa được xây dựng từ thời Lý. Ngôi chùa này được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa và cũng là địa chỉ mà bạn nên ghé thăm vào lễ Vu Lan năm nay để cầu bình an, tài lộc và Sức Khỏe cho cả gia đình.

Chùa Láng ở Cầu Giấy

Cần lưu ý những gì khi đi lễ chùa ngày Vu Lan

Nên mặc trang phục kín đáo gọn gàng

Một lưu ý đặc biệt đối với các bạn trẻ hiện nay khi đi lễ chùa đó là không được phép mặc những trang phục hở hang, váy quá ngắn hoặc những trang phục màu sắc lòe loẹt. Thay vào đó nên chọn những bộ đồ có cùng tone màu với màu áo tràng, hoặc nếu không có thì hãy mặc những màu sắc giản dị và cơ bản như trắng, xám, đen, xanh da trời...

Thực hiện nghiêm những nguyên tắc ra vào chùa

Khi đi ra vào chùa, bạn nhớ là không được đi bằng cửa chính mà hãy đi vào các cửa bên phải và đi ra bằng cửa bên trái. Không ngồi hoặc quỳ lạy ở chính giữa phật đường mà đứng sang một bên.

Thành tâm mua đồ sắm lễ

Vào rằm tháng 7, khi lên chùa thắp hương, bạn nên sắm lễ chay như bánh kẹo, oản, xôi, chè... và mang theo các loại hoa như hoa cúc, hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn,... Tuyệt đối không sắm sửa mâm lễ mặn, vàng mã hoặc tiền âm phủ, cũng không được phép đặt tiền thật lên hương án ở chính điện.





Làm đúng theo các bước hành lễ

Đầu tiên khi vào chùa, bạn cần đặt lễ thắp hương tại ban thờ Đức Ông, sau đó mới dâng lễ lên khu chính điện. Thực hiện xong, bạn nên đốt một bó hương và tiến hành đi thắp hương ở các ban thờ khác tại nhà Bái đường và cuối cùng là quay trở lại nhà thờ Tổ để làm lễ.

Không lấy lộc ở chùa về đặt lên bàn thờ gia tiên

Sau khi thắp hương xong bạn có thể thụ lộc mang về, thế nhưng vì đây là đồ đã cúng rồi nên bạn không được phép đặt lại lên bàn thờ nhà mình nữa. Bên cạnh đó những thứ như cành lộc hoặc bất cứ thứ gì bạn hái ở chùa đem về cũng đều chứa trường khí âm, nó có thể làm ảnh hưởng đến bàn thờ và thổ địa ở nhà bạn. Vì thế tốt nhất bạn chỉ nên mang những thứ như bánh kẹo về để thụ lộc chứ không nên mang theo những đồ khác ở chùa về, kể cả bật lửa, diêm hoặc hương còn thừa.

