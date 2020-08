Lễ Vu Lan báo hiếu tiếng Anh có nghĩa là gì?

Lễ Vu Lan tiếng Anh là gì?

Lễ Vu Lan tiếng Anh có thể được dịch thành cụm từ "Vu Lan Festival" theo lối dịch vay mượn một phần.

Trong cuốn từ điển Anh - Việt của Viện Ngôn Ngữ Học, cụm từ Lễ Vu Lan tiếng anh được dịch và giải thích như sau: "A Buddhist holiday, held annually on the 15th of the 7th month of the lunar calendar. The main objective of this festival is for the people to express their gratefulness and appreciation to their mother".

Lễ Vu Lan là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng của người dân Việt Nam

Bên cạnh đó, thầy giá Nguyễn Phước Vĩnh Cố cho biết, sau khi ông tra cứu cách dịch cụm từ Lễ Vu Lan tiếng Anh trên Internet thì đưa ra một số kết quả như sau:

1. Ullambana

2. Mother's day in Viet nam

3. Vu Lan

4. Vu Lan Bon

5. Parents' day in Viet nam / Filial piety festival/ceremony

6. Buddhist holiday, a traditional event in praise of ...

7. Wandering soul's day

8. (Hungry) Ghost Festival

9. Amnesty of Unquiet Spirits.....

Đi kèm với những thuật ngữ tiếng Anh trên là những lời diễn giải bằng các bản dịch khá đầy đủ và chi tiết.

As the lunar July is coming, many Vietnamese families start to make preparations for the Vu Lan festival (Ullambana). It is also known as the Amnesty of Unquiet Spirits.

Ullambana or Bon festival, the Festival of All Souls in Mahayana Buddhism, is celebrated on the seventh full moon of the lunar calendar in many Asian cultures as a way of honoring the dead.

Although there is no 'Halloween in China' as we know it in the West, Hungry Ghost Festival falls on the 15th day of the seventh lunar month.

Thousands of Hanoians gathered on the streets outside of Phuc Khanh Pagoda since last night in order to attend the Vu Lan and the Amnesty of Unquiet Spirits Festival.

Vu Lan and the Amnesty of Unquiet Spirits are celebrated on the 15th night of the seventh lunar month, which fell on September 5.

In Vietnam, Parents Day has been recognized on 7th July of each year.

Trung Nguyen or Wandering Souls' Day is the second largest festival of the year (Tet is first). Though it falls on the 15th day of the seventh month, its celebration ...

The Vu Lan Day in Hoi An is known in English as the “Wandering Souls Day”, as on this day souls are said to wander about their mortal homes. This event is ...

Le Vu Lan (Filial Piety ceremony, or Ghost festival) may soon be recognised as a national festival of Vietnamese culture.

Vu Lan báo hiếu là ngày gì?

Lễ Vu Lan hay còn được hiểu đơn giản là ngày lễ báo hiếu ông bà cha mẹ. Đây là một trong những ngày lễ chính, quan trọng của Phật giáo.

Theo phong tục ngày Vu Lan trùng với ngày rằm tháng 7, điều này khiến nhiều người hiểu lầm rằng ngày lễ Vũ Lan chính là ngày xã tội vong nhân, nhưng thực chất thì không phải vậy.

Lễ Vu Lan và ngày xá tội vong nhân là 2 ngày hoàn toàn khác nhau



Ngày xá tội vong nhân là ngày mà cổng địa ngục được mở ra, các vong hồn được ân xá cho trở về dương gian. Các lễ cúng cô hồn thường được tổ chức vào buổi chiều cho các cô hồn lang thang không nhà không cửa, không có nhân thân để cúng tiến được thoát sanh về cảnh giới an lành.

Còn ngày Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cao đẹp theo phong tục của người dân Châu Á. Ngày lễ này giúp cho con cái luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục của ông bà cha mẹ, khơi dậy trong sâu thẳm tâm can họ một tinh thần thiện lành đáng quý. Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta, việc báo hiếu với cha mẹ ông bà tổ tiên là một trong những việc làm quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người.

Ngày lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm sâu sắc thêm đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Công sinh dưỡng của cha mẹ là vô tận. Những ý thơ, lời hát về Công cha - nghĩa mẹ thấm sâu vào mỗi con người từ lúc còn nhỏ, nhắc nhơ chúng ta phải ứng xử sao cho xứng đáng. Là một trong các nguyên tắc, đạo lý hàng đầu của dân tộc, lễ Vu Lan chính là một ngày để nhắc nhở chúng ta cần phải biết quan tâm đến cha mẹ ông bà tổ tiên nhiều hơn, phụng dưỡng họ khi còn sống, cầu mong linh hồn họ được siêu thoát khi đã mất.

Ý nghĩa của ngày Lễ Vu Lan trong đạo Phật

Theo quan niệm văn hóa của người Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung, Lễ Vu Lan được xem là dịp quan trọng trong năm để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính của mình đối với ông bà cha mẹ.

Theo Hòa Thượng Thích Hải Ấn, phó trưởng Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cho biết, Lễ hội Vu Lan là một lễ hội lớn của những người theo Đạo Phật. Mặc dù vậy, với bề dày hàng nghìn năm phát triển của Phật Giáo tại Việt Nam thì lễ hội này không chỉ là một lễ hội thường niên mà nó còn là nét văn hóa tín ngưỡng mang nhiều ý nghĩa của người Việt.

Hòa thượng Thích Hải Ân giải thích ý nghĩa đầu tiên của lễ Vu Lan đó là sự báo hiếu. Tất cả những người con đều chờ mong đến ngày này để lên chùa cầu nguyện cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn sống thì mong khỏe mạnh suốt đời an yên, nếu đã qua đời thì mong họ sớm được vãng sanh nơi cửa Phật.

Qua đây có thể thấy được ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan chính là báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ và cầu nguyện cho họ được sống suốt đời hạnh phúc. Sâu xa hơn, nó còn mang đến lời nhắn nhủ mỗi con người nên sống hướng thiện để sớm thoát khỏi được kiếp sống khổ cực hiện tại.

Ở một khía cạnh khác, ý nghĩa của lễ Vu Lan chính là ngày để cứu khổ, giải nạn cho mọi sinh linh trong trời đất. Vì thế rất nhiều người đã đến chùa vào dịp này để tụng kinh và cầu nguyện cho cha mẹ và những người thân đã qua đời của mình sớm thoát khỏi nghiệp báo bị hành hạ dưới địa ngục.

Một ý nghĩa khác của ngày Lễ Vu Lan này đó là tri ân, báo đáp ơn nghĩa mà theo quan niệm của Phật giáo, mỗi người trong chúng ta đều phải đáp trả 4 cái ơn lớn nhất, đó chính là ơn Cha mẹ, ơn Thầy cô, ơn Tổ quốc và ơn Chúng sinh. Do đó, nhiều người con của Phật họ thường đến chùa tụng kinh vào ngày rằm tháng bảy, lễ Phật, phóng sinh, thực hiện lao động công ích, bố thí và làm nhiều việc thiện nguyện khác để đều đáp lại những ân nghĩa này.

Lễ Vu Lan chính là báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ và cầu nguyện cho họ được sống suốt đời hạnh phúc

Ý nghĩa cuối cùng và quan trọng nhất của ngày Lễ Vu Lan đó là hiếu thuận với ông bà cha mẹ. Có câu "thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa", những việc bạn làm bên trên sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nhữ bạn không hiếu thuận với chính những người có công sinh thành dưỡng dục ra mình. Cuộc sống hiện đại khiến nhiều người xa đà vào công việc và chạy theo những cám dỗ bên ngoài mà bỏ bê cha mẹ, gia đình . Chính vì vậy, hãy chăm sóc họ ngay từ hôm nay, khi họ còn ở đó, những lúc ốm đau, già yếu, hãy cung cấp cho họ đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần.

Một năm làm việc bận rộn, cuộc sống mệt nhoài, thế nhưng chúng ta đừng quên ở một nơi nào đó, cha mẹ, ông bà vẫn luôn ngóng chờ chúng ta trở về, luôn lo lắng và quan tâm tới chúng ta từng thứ nhỏ nhặt vậy. Vậy thì cuối cùng bạn đã dành được bao nhiêu thời gian cho họ? Bao lâu rồi bạn đã không gọi điện về hỏi họ hôm nay có ổn không, có khỏe mạnh hay đau ốm gì không?

Bên cạnh việc hiểu thêm được Lễ Vu Lan tiếng Anh là gì thì hy vọng những lời luận giải trên có thể giúp bạn đọc hiểu được rõ hơn về ngày Lễ Vu Lan và những ý nghĩa ẩn sâu trong đó, không xa đà vào những việc làm trái với thuần phong mỹ tục. Thay vào đó hãy tự lắng lòng mình, suy ngẫm và trân trọng hơn công lao sinh thành. Lễ Vu Lan báo hiếu là một thanh âm đẹp trong cuộc sống này, góp phần mang đến một xã hội văn mình và tràn ngập những điều tốt đẹp.

