Lễ Vu lan xuất phát từ đâu và tại sao lễ vu lan có tục cài hoa?

Vu Lan báo hiếu là một ngày lễ thường niên được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch với ý nghĩa bày tỏ tình cảm và lòng kính hiếu của con cái đối với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Vậy thì Lễ Vu Lan xuất phát từ đâu?

Nguồn gốc của Lễ Vu Lan đến nay vẫn còn là thắc mắc của rất nhiều người, đặc biệt là với các bạn trẻ. Theo Tiến sĩ Dương Hoàng Lộc - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tôn giáo thuộc trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội cho biết, lễ Vu Lan là một ngày lễ hội truyền thống quan trọng của Đạo Phật. Trong cuốn Kinh Vu Lan Bồn có ghi chép lại, nguồn gốc ý nghĩa của Lễ Vu Lan xuất phát từ việc Tôn giả Mục Kiền Liên không quản ngại gian khó cứu mẹ thoát khỏi cõi ngạ quỷ dưới địa ngục.

Lễ Vu Lan là một ngày lễ quan trọng của Phật Giáo

Tôn giả Mục Liền Liên là một người đệ tử giỏi của Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đã nhiều lần được khen ngợi là người thần thông đệ nhất trong hàng ngũ các đệ tử của Đức Thế Tôn. Tuy nhiên Mục Kiền Liên lại có người mẹ là bà Thanh Đề theo đạo Bà La Môn. Người này có cuộc sống xa hoa, hoang phí, không tin vào Tam Bảo. Sách xưa có ghi lại, bà Thanh Đề từng mời các vị sư ăn bánh bao nhân thịt chó cho bà tự tay làm, khiến các sư ăn xong vi phạm vào điều cấm kị của nhà Phật, lại có chuyện bà Thanh Đề tiêu xài phung phí số tiền mà con cái cho mình nhưng lại nói dối là đi cúng chùa.

Vì nghiệp báo quá nặng, bà Thanh Đề sau khi chết đã bị đày xuống địa ngục, biến thành quỷ đói ở dưới cõi ngạ quỷ. Sau khi mẹ qua đời, Tôn giả Mục Kiền Liên kiếm tìm bà ở khắp cõi trời đất nhưng đều không thấy, mãi cho đến khi ngài luyện được cảnh giới, dùng mắt thần để tìm mẹ thì mới phát hiện bà đang chịu khổ sợ đọa đày chốn địa ngục. Thương mẹ, Mục Kiền Liên mang đến cho bà Thanh Đề một chén cơm, nhưng nghiệt ngã thay, mỗi một miếng cơm chuẩn bị đưa vào miệng lại biến thành những đốm lửa đỏ không tài nào mà nuốt trôi được.

Đau xót khôn nguôi, Tôn giả Mục Kiền Liên liền quay về cầu xin sự giúp đỡ của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói rằng vì mẹ của Mục Kiền Liên đã tạo ra quá nhiều nghiệp báo nên dù ngài ấy có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể cứu được mẹ. Chỉ còn cách nhờ đến sự tương trợ của chư tăng ở mười phương mới mong giải cứu được mẹ của ngài. Rằm tháng Bảy năm đó chính là thời điểm thích hợp để vận động chư tăng, kêu ngài hãy mau chuẩn bị để sắm sửa lễ cúng được chu toàn.

Theo lời Phật chỉ dạy, Mục Kiền Liên cuối cùng cũng cứu được mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Trong cuốn Vu Lan Bồn Pháp Đức Phật cũng dạy rằng, ai muốn báo hiếu cha mẹ thì có thể thực hiện theo cách này. Kể từ đó, ngày rằm tháng bảy hàng năm được chọn là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, trở thành nét văn hóa tinh thần không thể thiếu đối với người dân Việt Nam nói riêng và người dân các nước châu Á nói chung.

Tại sao lễ Vu Lan có tục cài hoa?

Bên cạnh việc tìm hiểu Lễ Vu Lan xuất phát từ đâu nhiều người cũng không khỏi thắc mắc tại sao lễ Vu Lan có tục cài hoa và ý nghĩa của những bông hoa này là gì?

Theo Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thịnh - Giám đốc trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho biết, nghi thức cài bông hoa trên áo này xuất phát từ những áng văn viết về Mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Trong một chuyến đi Nhật Bản, vị Thiên sư này đã rất ngạc nhiên khi thấy người Nhật cài tặng cho mình một bông hoa trắng lên ngực áo. Sau khi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của việc làm này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cao quý cho ngày lễ Vu Lan, tác phẩm "Bông Hồng Cài Áo" của ông cũng ra đời khi đó.

Tục cài hoa trong ngày Lễ Vu Lan mang nhiều ý nghĩa sâu sắc

Việc cài hoa lên ngực áo là biểu tượng của tình yêu và sự cao quý, bày tỏ rõ lòng thành kính của con cái đối với bậc sinh thành. Vì thế mỗi người khi đến tham dự Lễ Vu Lan tại chùa đều không quên cài một bông hoa hồng lên ngực áo để nhắc nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Theo đó, nếu ai còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ, nếu không còn cha mẹ thì cài hoa hồng trắng, nếu chỉ còn cha hoặc mẹ thì cài bông hồng màu hồng.





Vu Lan là một dịp để mỗi người chúng ta cần phải sống chậm lại và yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Trải qua hàng ngàn năm phát triển cùng lịch sử, mùa Vu Lan báo hiếu đã trở thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc, góp phần bồi dưỡng thêm đạo lý của dân tộc Việt Nam. Một lẽ giản đơn, ai sinh ra mà chả có cội nguồn. Cha mẹ kính yêu cho ta hình hài, đất nước quê hương nuôi dưỡng tâm hồn ta khôn lớn. Bởi vậy hàng năm cứ đến ngày này, mỗi người con hãy tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống, trở về nhà bên gia đình thân yêu để cùng họ đi qua một mùa Vu Lan đẹp nhất, ý nghĩa nhất của đời người nhé.

