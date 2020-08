Lebanon ở đâu và Lebanon có giàu không? Tìm hiểu về đất nước Lebanon

Lebanon là đất nước nào?

Lebanon hay còn được gọi với cái tên là Liban. Đây là một quốc gia ở vùng Trung Đông, ven biển Địa Trung Hải, giáp Syria ở phía Bắc và phía Đông, giá Israel ở phía Nam. Quốc gia này hiện theo thể chế Cộng hoà Tổng thống, chế độ một viện. Quốc kỳ của Lebanon có cây tuyết tùng Liban màu xanh trên nền cờ trắng và hai đường sọc đỏ có chiều cao một phần tư. Cái tên Liban có nguồn gốc từ nhóm ngôn ngữ Semit, có nghĩa là "trắng", để hàm ý chỉ vùng núi tuyết phủ ở núi Liban.

Lebanon là một trong những nền văn hóa đa dạng nhất ở khu vực Ả Rập. Sự phong phú ấy đến từ các nhóm người khác nhau sống tại quốc gia này như Phoenicia, Assyria, La Mã, Thổ Nhĩ Kỳ, Ottoman, Hy Lạp, Ba Tư, Ả Rập và Pháp. Sự cai trị của những đế chế này đã ảnh hưởng đến nền văn hóa, nghệ thuật, văn học, âm nhạc, ẩm thực, tôn giáo và kiến ​​trúc Lebanon.

Hiện tại, Lebanon vẫn đang hồi phục nền kinh tế sau chiến tranh xảy ra từ những thập niên 70 của thế kỷ trước (từ 1975-1990). Mặc dù có một vài cuộc xung đột nhỏ với đất nước láng giềng Syria nhưng hiện nay nền hòa bình vẫn được duy trì tại quốc gia này.

Lebanon có rất nhiều địa danh đẹp

Lebanon vẫn luôn tự hào là một quốc gia với nhiều địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới bao gồm: thành phố Byblos, khu rừng tuyết tùng tráng lệ, các tu viện Kito giáo, khu trượt tuyết ở núi Liban cũng như những thành phố cổ Tyr và Tripoli - nơi có cảng biển lâu đời nhất thế giới.

Hiện thủ đô của Lebanon chính là Beirut, thành phố này nằm ở giữa bờ biển Đại Trung Hải của Liban, được xây dựng lại theo phong cách hiện đại sau chiến tranh. Khu trung tâm thành phố có những tòa nhà chọc trời và những công trình kiến trúc hoàn hảo.

Nhiều người thắc mắc Lebanon ở đâu? Trên bản đồ thế giớ i, Lebanon là một quốc gia nằm ở châu Á, trên bờ biển Đại Trung Hải. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất có chủ quyền và có nền lịch sử đâu đời nhất trên thế giới.

Vị trí của Lebanon trên bản đồ thế giới

Lebanon bắt đầu có các cư dân người Phoenicia và người Canaan đến định cư vào khoảng 3000 năm TCN. Khi tìm hiểu về Lebanon ở đâu bạn sẽ nhận thấy đất nước này đã bị xâm chiếm bởi người Assyria, Ayyubids, Babylon, Byzantines, Mamluks và Ottoman, sau đó sáp nhập vào Syria thuộc quyền cai trị của người La Mã và người Byzantin.

Về sau, cuộc chinh phục của người Ả Rập đã đẩy cộng đồng người Kito giáo về khu vực miền núi. Vùng này bị người France chiếm đóng rồi đến người Ai Cập trước khi rơi vào sự thống trị hoàn toàn của đế quốc Ottoman.

Trải qua thời kỳ lịch sử đầy biến động, mãi đến năm 1943, Lebanon giành được độc lập nhưng lại bị chiến tranh nội địa tàn phá suốt 15 năm. Sau khi kết thúc chiến tranh, nền kinh tế của quốc gia này cũng bị phá hủy khiến một phần đất nước bị bỏ hoang. Ngay sau đó, chính phủ và nhân dân Lebanon đã bắt tay vào thiết lập một hệ thống kinh tế - chính trị mới cho đất nước này. Sau nhiều biến cố của lịch sử đã biến đất nước này thành miền đất hứa như chúng ta biết đến hiện nay.

Liban đã trải qua một thời kỳ khó khăn trước khi có được thành tựu như ngày hôm nay





Lebanon có giàu không?

Lebanon có giàu không? Trên thực tế quốc gia này không có nhiều nguyên liệu thô để xuất khẩu, thế nhưng nó vẫn nằm trong top 10 quốc gia giàu có nhất vùng Ả-rập với chỉ số GDP là 10.700 USD. Tính đến năm 2016, GDP của Liban đạt 51.815 USD, đứng thứ 80 thế giới, đứng thứ 28 châu Á.

Mặc dù các cuộc nội chiến xảy ra vào thế kỷ trước đã tàn phá nền kinh tế của quốc gia này nghiêm trọng, làm giảm một nửa sản lượng sản xuất và chấm dứt vị trí trung tâm phân phối vùng đông Trung Đông. Thế nhưng sau khi chính phủ kiểm soát được quyền lực thì nền kinh tế của Lebanon đã bắt đầu được hồi phục nhanh chóng. Trong những năm qua Liban đã có bước phát triển đáng kể. Mức tài sản của các ngân hàng đạt tới tới hơn 70 tỷ dollar.

Kinh tế Lebanon đã cơ bước phát triển đáng kể

Lebanon là địa điểm hấp dẫn có sự pha trộn giữa văn hóa của Trung Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Tại đây có những công trình công trình kiên trúc đẹp và tráng lệ không thua ké gì Paris. Ở Le Grey có một khách sản cổ điển sang trọng với khoảng 87 phòng nằm ở trung tâm thành phố.

Nằm trên vùng bờ biển Đại Trung Hải, Labanon sở hữu những bài biển xinh đẹp với biển xanh cát trắng và những đỉnh núi cao hiểu trở, biến nơi đây trở thành địa điểm du lịch hoàn hảo. Mỗi ngày đều có hàng triệu lượt du khách trên khắp thế giới đổ về đây, góp phần làm tăng nguồn thu từ du lịch cho quốc gia này.

Những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Lebanon

Sau khi biết được Labanon ở đâu và Lebanon có giàu không thì chắc hẳn không ít người tò mò về các địa danh xinh đẹp của đất nước này. Đối với một quốc gia nhỏ bé thì Labanon có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn hơn bạn tưởng. Những người yêu thích cuộc sống về đêm sẽ tìm thấy một thủ đô chung với các bữa tiệc Bacchanalian diễn ra trong tất cả các giờ. Những người tìm kiếm thiên nhiên thanh thản có thể đi lang thang qua những khu rừng tuyết tùng cổ xưa cùng khung cảnh núi non hùng vĩ.

Dưới đây là những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Lebanon mà bạn nên thử ghé qua ít nhất 1 lần:

Thủ đô Beirut

Thủ đô Beirut là một thành phố cổ lâu đời của Liban

Beirut là một thành phố cổ lâu đời nhất tại Liban, nơi có người sinh sống từ hơn 5.000 năm trước. Tới đây, bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Quốc gia Beirut hoặc Bảo tàng mật mã St George để tìm đồ tạo tác và tham quan cuộc sống ở Berytus cổ đại. Buổi tối là thời điểm thích hợp để bạn đi lang thang tại các con phố ở Hamra, dừng chân tại những hàng sách cũ và nhâm nhi một ly cafe mang phong cách Ả Rập. Thật tuyệt phải không !

Thung lũng Bekaa

Thung lũng Bekaa đẹp như một bức tranh

Một trong những địa điểm cổ đại đáng tham quan nhất tại đất nước này đó chính là thung lũng Bekaa. Hẳn là bạn đã nghe qua địa danh này rồi thế nhưng trên thực tế nó còn tuyệt vời hơn bạn nghĩ. Các tàn tích đẳng cấp thế giới của Baalbek là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Labanon.

Phía bắc Lebanon

Miền bắc Lebanon có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Cách Beirut 2 giờ đi xe là Trpoli, đây là thành phố đông dân thứ 2 của Lebanon. Tại đây có những địa điểm lịch sử văn hóa đa dạng. Mặc dù không có nhiều cơ sở hạ tầng thế nhưng bù lại thành phố này lại có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp bao quanh. Tripoli sẽ giúp bạn tận hưởng một ngày xứng đáng ở khu phố cảng Al Mina của người Thiên Chúa giáo.

Phía nam Lebanon

Miền nam Lebanon là một vùng đất yên bình

Trái ngược với cảnh núi non hùng vĩ ở phía Bắc Lebanon là một vùng phía nam trù phú với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Những bãi biển đẹp nhất tại đây đều nằm ở vùng Tyre, cách thủ đô Beirut khoảng 2h đi xe. Phía nam Liban cũng hiện hữu những tàn tích đẳng cấp thế giới như trường đua La Mã, nghĩa địa La Mã,....

Thành phố Byblos

Thành phố biển sầm uất Bublos

Nếu bạn là một người yêu khảo cổ thì Byblos là một trong những địa điểm tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua. Thành phố này đã có người sinh sống kể từ năm 5000 TCN. Tới đây bạn hãy ghé thăm bảo tàng Quốc gia Obelisks được xây dựng cách đây 3200 - 3600 năm, Pháo đài Thập tự chinh và nhà thờ Hồi giáo Sultan Abdul Majid.

Thị trấn Kobayat

Kobayat xih đẹp dưới ánh hoàng hôn

Thị trấn Kobayat là một khu rộng lớn nhất tại Liban. Tại đây có rất nhiều nhà thờ và tu viện, là một địa điểm du lịch thích hợp cho những người theo tôn giáo. Về các hoạt động ngoài trời, thị trấn này cũng có nhiều đường mòn lên núi Liban, có tuyến đường bộ dài nhất cả nước. Thị trấn này cũng là nơi tổ chức lễ hội mùa hè Kobayat, một lễ hội âm nhạc rất đáng mong đợi.

Thị trấn Laqlouq

Khu trượt tuyết tại Laqlouq

Là một thị trấn nghỉ mát, Laqlouq có mùa đông và mùa hè tuyệt đẹp. Tại đây có khu trượt tuyết vào mùa đông và nơi nghỉ dưỡng cuối tuần được thay đổi theo mùa. Từ thị trấn này du khách có thể dễ dàng ghé thăm thác nước Baatara Gorge, hang động Afqa và ngôi làng Annaya.

Thị trấn Bcharri

Thị trấn Bcharri xinh đẹp nhìn từ trên cao

Bcharri được đánh giá là một trong những thị trấn tuyệt vời nhất của Lebanon. Bảo tàng Gibran Khalil Gibran nằm ở thị trấn này, đây là một trong những kho báu của quốc gia chứa rất nhiều những kỷ vật, vật phẩm và đồ nội thất được các nhà khảo cổ mang về trưng bày. Ngoài ra, thị trấn này cũng có một khu bảo tổn cây tuyết tùng và địa điểm trượt tuyết tuyệt vời vào mùa đông.

Nếu bạn đang có kế hoạch tới đây khám phá vẻ đẹp của những bãi biển Liban thì chắc chắn những bãi biển ở đây sẽ không làm bạn thất vọng đâu đấy nhé.

Ẩm thực phong phú tại Lebanon

Lebanon không phải là một quốc gia rộng lớn thế nhưng nền ẩm thực của nó lại vô cùng phong phú và đa dạng với những món ăn tuyệt vời. Các món ăn tại đây chỉ yếu được chế biến với dầu oliu, một loại chất béo bão hòa rất tốt cho Sức Khỏe . Đó là lý do tại sao dân số tại khu vực Trung Đông luôn có tuổi thọ cao hơn so với những khu vực khác. Các nguyên liệu phổ biến khác cũng được sử dụng trong các món ăn tại Lebanon bao gồm bulgur, tỏi, rau mùi tây và bạc hà.

Liban có nền ẩm thực phong phú

Các món ăn đặc trưng của Lebanon như: Baba Ghanoush, Shish Taouk hummus, Kibbe Nayeh, Manakeesh, Falafel, Tabbouleh, Fattoush, Shawarma, Kofta, Kunafeh,...thậm chí còn ngon hơn bạn tưởng tượng. Đến đây, bạn nhất định phải ghé qua Abdel Wahab - một trong những nhà hàng tuyệt vời nhất tại quốc gia này.

Tại thành phố Beirut, hầu như mọi món ăn quốc tế đều có sẵn, vì vậy bạn không cần phải lo lắng nếu như bạn cảm thấy không hợp khẩu vị với bất kỳ món ăn nào tại đây.

Lebanon từng là ngã ba giao thương giữa các nền văn minh trong nhiều thiên niên kỷ. Vì vậy không ngạc nhiên khi một đất nước nhỏ lại sở hữu một nền văn hóa giàu có và mạnh mẽ đến như vậy. Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp bạn hiểu hơn về Lebanon ở đâu và Lebanon có giàu không?

Vụ nổ kinh hoàng tại Lebanon đêm ngày 4/8/2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ