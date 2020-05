Lee Dong Gun từng chia sẻ hôn nhân màu hồng, khẳng định 'không kết hôn nếu không phải Jo Yoon Hee'

Sáng 28/5, theo tin nóng độc quyền từ Dispatch cho biết, nam tài tử đình đám Lee Dong Gun và vợ là nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly dị sau 3 năm kết hôn.



Cụ thể, ngày 22/5 vừa qua, Jo Yoon Hee tuyên bố đã chấm dứt với Lee Dong Gun thông qua quá trình hòa giải ly hôn tại Tòa án Cụ thể, ngày 22/5 vừa qua, Jo Yoon Hee tuyên bố đã chấm dứt với Lee Dong Gun thông qua quá trình hòa giải ly hôn tại Tòa án gia đình Seoul. Được biết, quyền nuôi con thuộc về Jo Yoon Hee.



Ngay khi Dispatch đưa tin, công ty Lee Dong Gun là FNC Entertainment và công ty Jo Yoon Hee là King Kong by Starship đã xác nhận: “Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin họ ly hôn. Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của họ. Đây là vấn đề nhạy cảm nên chúng tôi mong mọi người có cái nhìn rộng lượng đối với họ trong quyết định khó khăn này.”

Cặp đôi thuở còn mặn nồng.

Thông tin này khiến làng giải trí châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng vô cùng choáng váng. Nguyên nhân bởi trước đó, cặp đôi còn thoải mái thể hiện tình cảm khăng khít, mặn nồng dành cho nhau.



Được biết, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee nảy sinh tình cảm khi cùng đóng trong bộ phim truyền hình KBS “Laurel Tree Tailors”. Cuối tháng 2/2017, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee xác nhận hẹn hò, đến tháng 5/2017, cặp đôi tuyên bố đã kết hôn và sốc hơn là tin Jo Yoon Hee đã Được biết, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee nảy sinh tình cảm khi cùng đóng trong bộ phim truyền hình KBS “Laurel Tree Tailors”. Cuối tháng 2/2017, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee xác nhận hẹn hò, đến tháng 5/2017, cặp đôi tuyên bố đã kết hôn và sốc hơn là tin Jo Yoon Hee đã mang thai . Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 9, đến tháng 12/2017, Jo Yoon Hee hạ sinh con gái đầu lòng.

Hình ảnh Lee Dong Gun hồi tham gia chương trình truyền hình My Little Old Boy đài SBS hồi cuối tháng 9/2018.

Tin tức cặp đôi ly hôn khiến những chia sẻ của Lee Dong Gun hồi tham gia chương trình truyền hình My Little Old Boy đài SBS hồi cuối tháng 9/2018 bị đào lại. Với tư cách khách mời chương trình, Lee Dong Gun khi đó đã có nhiều chia sẻ ngọt ngào về Jo Yoon Hee và con gái.

Khi nhắc đến bộ phim “Laurel Tree Tailors” (Tiệm may quý ông), nam tài tử đã vô cùng hạnh phúc vì đây là nơi kết nối cặp đôi, tạo nên mối tình ngọt ngào của cả 2. Saostar dẫn lại lời Lee Dong Gun tại chương trình cho biết: "Trong 'Tiệm may quý ông' có thời lượng 50 tập đã kể về cuộc sống của cháu và Yoon Hee. Tụi cháu đã lập gia đình, chào đón đứa con đầu lòng và có thể làm nhiều thứ khác.

Nam tài tử chia sẻ về cuộc sống hôn nhân "màu hồng".

Nhưng vào những tập cuối cùng của bộ phim, cháu đã tự hỏi 'Thực sự có ổn không nếu cứ để mọi chuyện kết thúc như thế này'. Lúc đó cháu không nghĩ mình có kế hoạch kết hôn. Nhưng cháu nhận ra rằng nếu để cô ấy đi, cháu có thể không bao giờ kết hôn được nữa”.

Đây cũng là lý do khiến cặp đôi nhanh chóng có con và đi đăng ký kết hôn. Nam tài tử khẳng định, việc đăng ký kết hôn được xem như lời cầu hôn của anh tới bà xã. Lee Dong Gun cũng chia sẻ, từ khi cả 2 nên duyên vợ chồng, cặp đôi vẫn sống trong tình yêu màu hồng, gặp nhiều chuyện may mắn và chào đón thiên thần nhỏ đáng yêu.



Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, cặp đôi bất ngờ ly hôn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.



Your browser does not support HTML5 video.

Lee Dong Gun & Jo Yoon Hee/Grazia



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ