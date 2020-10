Lee Dong Wook diện cây hồng sến rệt trong "Bạn trai tôi là hồ ly", may được visual đỉnh cao kéo lại

Tale Of The Nine Tailed ( Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly ) với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Lee Dong Wook, Kim Bum, Jo Bo Ah đã bước sang tập thứ 2. Trong tập này, khán giả được chứng kiến hình tượng Lee Dong Wook cổ trang ngàn năm trước cùng người tình truyền kiếp Ah Eum. Vào ngày 8/10 vừa qua, bộ phim

Bên cạnh mối tình ngọt ngào tang thương của hai diễn viên, khán giả không thể không chú ý tới tạo hình cổ trang có phần... kì quái của Lee Dong Wook. R ất nhiều cư dân mạng đã phàn nàn rằng tạo hình cổ trang của Lee Dong Wook "xấu đau đớn", khiến anh trông giống một "bà cô già" hơn vị thần quyền năng.

Tạo hình cổ trang khó hiểu của Lee Dong Wook

Loạt trang phục cổ trang của anh chàng đều có đặc điểm chung là sặc sỡ điểm xuyết nhiều màu hồng, đỏ sến rệt, nữ tính. Mái tóc chẻ ngôi giữa và đoạn phẩy light trắng càng... không liên quan tới tổng thể bộ trang phục khiến Lee Dong Wook trông như phiên bản lỗi của Dương Quá. Đặc biệt trong một cảnh quay xa khi đứng cạnh chú hổ trong Lee Dong Wook không khác gì một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải một trang nam nhi rắn rỏi, một vị thần quyền năng.

Xa xa Lee Dong Wook trông như một.. thiếu nữ

Mái tóc phẩy light càng nhìn càng sai của Lee Dong Wook

May sao, Lee Dong Wook sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét hài hòa nam tính nên tổng thể vẫn đẹp trai. Nếu không có visual đỉnh cao kéo lại thì thực sự cảnh phim này sẽ trở nên quá kinh khủng. Bên cạnh đó tương tác giữa anh và nữ chính Jo Bo Ah cũng rất ngọt ngào.

Visual của Lee Dong Wook và tương tác cực tình giữa hai diễn viên chính là yếu tố cứu vớt tất cả

Để lí giải cho tạo hình cổ trang "fail toàn tập" này của Lee Dong Wook fan chỉ biết than thở chẳng nhẽ nam diễn viên đã lỡ... cãi nhau với stylist của phim để rồi phải chịu cảnh dìm hàng cực mạnh như vậy!

Nếu bỏ qua phần tạo hình thì có thể nói bộ phim "Bạn trai tôi là hồ ly" của Lee Dong Wook đang rất thành công và chiếm được cảm tình của khán giả. Cốt truyện lạ lẫm, u ám, kì bí nhưng không nặng nề, dàn diễn viên trai xinh gái đẹp diễn xuất đầy thực lực cũng là điểm cộng lớn cho phim.

Những tập tiếp theo của bộ phim "Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly" sẽ được phát sóng vào mỗi thứ Tư, thứ Năm hằng tuần trên kênh tvN.

