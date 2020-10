Lee Dong Wook - Kim Bum tấu hài đòi bồng bế nhau khoe sức mạnh ở hậu trường "Bạn trai tôi là hồ ly"

của "

Bên cạnh những hình ảnh preview, nhà đài tvN còn không quên nhá hàng loạt video hậu trường Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly " (Tale of the Nine Tailed). Trái ngược với những tình tiết có phần căng thẳng và bí ẩn trong phim, hậu trường "Bạn trai tôi là hồ ly" lại "nhây" hơn bao giờ hết.