Lee Dong Wook muốn thoát khỏi hình tượng "Thần chết phim Goblin" thông qua "Bạn trai tôi là hồ ly"

Vào trưa ngày 07/10, buổi họp báo cáo sản xuất của dự án phim mới " Bạn trai tôi là hồ ly" ( 구미호뎐: Tale of the Nine Tailed) đã được tổ chức thành công trên nền tảng trực tuyến. Do những lo ngại về vấn đề dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp, sự kiện được diễn ra kín giữa đoàn làm phim và không có sự tham gia của cánh phóng viên báo chí địa phương như thường lệ.

Họp báo trước thềm ra mắt phim

Lee Dong Wook đã chia sẻ những suy nghĩ thành thật của anh ấy về thành công của anh ấy với "Goblin". Nam diễn viên cảm thấy rằng phần lớn thành công nên được ghi nhận cho các biên kịch. Lee Dong Wook tuyên bố rằng tất cả những gì anh ấy cố gắng làm là tuân theo kịch bản. Đây là thế giới tưởng tượng được các nhà văn thiết lập đặc biệt vì những lý do chính đáng.

Chuyển sang bộ phim giả tưởng mới của mình, The Tale of the Nine-tail (Bạn trai tôi là hồ ly), Lee Dong Wook tiết lộ rằng bộ phim này là một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ đối với anh ấy. Câu chuyện đã tự mình pha trộn cả hiện thực và giả tưởng một cách mới mẻ. Anh ấy đã bị quyến rũ kể từ khi nhận được lời mời casting.

Lee Dong Wook thể hiện một khía cạnh mới trong "Bạn trai tôi là hồ ly"

Tuy nhiên, khi trách nhiệm của anh ấy đối với các tác phẩm của mình tăng lên, anh ấy không thể phủ nhận rằng anh ấy cảm thấy gánh nặng về thành công trong quá khứ với Goblin. Vì cả Goblin và "Bạn trai tôi là hồ ly" đều bị xếp vào hàng giống nhau trong thể loại lãng mạn giả tưởng, Lee Dong Wook tiết lộ rằng anh cảm thấy bị ảnh hưởng bởi nó. Vì không muốn làm thất vọng những người hâm mộ cuồng nhiệt, anh ấy hứa hẹn sẽ cố gắng thể hiện những khía cạnh khác và mới hơn của bản thân trong phim.

Áp lực từ thành công của "Goblin" là không nhỏ

Được biết, phim thuộc loại giả tưởng hiện đại, kể về mối tình lãng mạn giữa chàng hồ ly Yi Yeon (Lee Dong Wook) - nam thần đến định cư tại thành phố, và nữ giám đốc sản xuất mạnh mẽ Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) của một show truyền hình thực tế, quyết tâm truy lùng hồ ly. Trong khi, Kim Bum đóng vai Yi Rang, anh trai cùng cha khác mẹ của Yi Yeon, được sinh ra giữa người và hồ ly.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ