Lee Dong Wook và Jo Bo Ah hóa `chúa nhây` làm preview độc nhất vô nhị cho `Bạn trai tôi là hồ ly`

Vào ngày 13 tháng 10, hai Ngôi Sao diễn viên Lee Dong Wook và Jo Bo Ah đã đăng một video lên tài khoản Instagram của họ với cùng dòng chú thích, “Đây hẳn là lần đầu tiên bạn thấy một bản preview như thế này! Video này do chính Dong Wook và Bo Ah tự sản xuất đó! Đây là cách chúng tôi đang làm việc chăm chỉ, vì vậy hãy theo dõi trực tiếp bộ phim nha. Chúng tôi sẽ rất biết ơn đó!!”

Nam diễn viên Lee Dong Wook đăng tải đoạn clip cực nhây

Trong video, Jo Bo Ah liên tục lao thẳng vào Lee Dong Wook, gọi tên giật giọng và sau đó túm cổ chàng hồ ly và đẩy ra khỏi khung hình. Đây là một vở kịch diễn lại về phân cảnh kết thúc của tập 2 khi nhân vật Nam Ji Ah bất ngờ túm cổ Lee Yeon và nói với anh ấy rằng cô ấy chính là người mà anh ấy đang chờ đợi, thêm vào đó là câu nói ớn lạnh, "Tại sao anh lại giết tôi?"

Khi Jo Bo Ah đẩy Lee Dong Wook lùi vào cửa phòng thay đồ của anh ấy trong video, Lee Dong Wook đã hỏi tại sao cô ấy lại làm điều này. Cô ấy trả lời, “Bạn có tò mò về điều gì xảy ra tiếp theo không? Các bạn có định xem tập 3 và 4 hay không? ”

Your browser does not support HTML5 video.

Anh ấy trả lời: “Tôi sẽ xem chứ tất nhiên rồi ' Bạn trai tôi là hồ ly ’ vào 10:30 tối ngày mai nha mọi người trên đài tvN đó” và rồi Jo Bo Ah quay về phía máy quay với một nụ cười thật tươi và nói: “Hãy xem trực tiếp nha!” và Lee Dong Wook gật đầu đồng ý. Màn đối đáp cực nhây của cặp đôi diễn viên chính khiến người xem không nhịn được cười vì ai ngờ hai người này lại lố quá đi!

Kết thúc tập 2 với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp

Ekip phim “Bạn trai tôi là hồ ly” cũng đã chia sẻ một số ảnh preview cho tập 3 và 4 sắp tới. Trong tập cuối, Lee Yeon và Nam Ji Ah đã cùng nhau đến một hòn đảo với hai mục tiêu rất khác nhau: Lee Yeon đang trong hành trình tìm kiếm tình yêu của mình Ah Reum - điều mà anh ấy đã dành 600 năm tìm kiếm - còn Nam Ji Ah đang điều tra một vụ việc bí ẩn liên quan đến một giấc mơ mà cô cho rằng có liên quan đến người mẹ mất tích. Khi ở trên đảo, họ đã gặp linh hồn của cây thần hộ mệnh của ngôi làng và sau đó bí ẩn trở nên rõ ràng hơn khi Nam Ji Ah nhận ra rằng một hang động trên đảo chính là hang động trong bức ảnh cũ về cha mẹ cô đã mất tích.

Trong các bức ảnh về tập tiếp theo, Nam Ji Ah và Lee Yeon đang ngồi trên hiên ngôi nhà thuộc sở hữu của Pyung Hee, con gái của người đánh cá mà họ đang điều tra cái chết bí ẩn. Họ đang cùng nhau ăn mì gói trong khi được bao quanh bởi những bức tường đá và cây xanh của ngôi nhà.

Những hình preview tập 3 & 4 phim Bạn trai tôi là hồ ly

Lee Yeon có vẻ hơi bất bình khi húp mì, trong khi Nam Ji Ah lại bình tĩnh lắng nghe trước khi nở một nụ cười. Lee Yeon sau đó có một cái nhìn đầy kịch tính trong mắt khi cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc, trong khi Nam Ji Ah tỏ ra bối rối khi cô đặt đũa xuống và nhìn chằm chằm vào anh. Người xem tò mò muốn biết Lee Yeon đã nói gì khiến Nam Ji Ah bất ngờ như vậy.