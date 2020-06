Cặp đôi `phim giả tình thật` Lee Joon và Jung So Min chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò

Theo tin tức độc quyền từ Dispatch, Lee Joon và Jung So Min - cặp đôi từng tạo nên bộ ảnh hẹn hò "cực sốt" 2 năm trước đã đường ai nấy đi.

Sáng 26/6, tin tức độc quyền từ Dispatch cho biết, cặp đôi được yêu thích nhất trong số couple bị trang săn tin này "khui" tin hẹn hò là Lee Joon và Jung So Min đã chính thức chia tay sau 3 năm hẹn hò.



Phía đại diện Lee Joon và Jung So Min chia sẻ với Dispatch nguyên nhân cặp đôi chia tay là từ lý do muôn thuở: Lịch trình bận rộn khiến cả 2 có rất ít thời gian dành cho nhau. Do đó, cả 2 diễn viên quyết định "đường ai nấy đi", trở về mối quan hệ tiền bối, hậu bối và tập trung vào công việc của riêng mình.



Được biết, Lee Joon và Jung So Min quen biết nhau thông qua bộ phim “My Father is Strange” từ năm 2017. Sau khi phim đóng máy, cặp đôi này cũng công khai hẹn hò.



Trong khoảng thời gian nhập ngũ, Lee Joon được chuyển sang phục vụ cộng đồng do chứng rối loạn hoảng sợ không thuyên giảm nên. Cuối năm 2019, cựu thành viên MBLAQ xuất ngũ và đang đàm phán việc tham gia bộ phim Netflix “Sea of Silence” có sự góp mặt của Gong Yoo và Bae Doo Na.



Ngoài ra, Jung So Min lại vừa mới kết thúc bộ phim được trình chiếu trên đài KBS “Soul Mechanic” (Kỹ Sư Tình Yêu) đóng cùng Shin Ha Kyun. Thật trùng hợp khi cô cũng thủ vai một nữ diễn viên nhạc kịch mắc chứng rối loạn hoảng sợ.



Ngày 1/1/2018, theo đúng truyền thống của mình trang Dispatch đã "khui" ra tận 2 cặp đôi. Trong khi G-Dragon và Lee Joo Yeon dính phải không ít ý kiến trái chiều thì Lee Joon và Jung So Min lại rất được yêu thích.

Nguyên nhân đến từ bộ ảnh ngọt ngào, tình tứ cùng màn tương tác đáng yêu của cặp đôi được paparazzi bí mật chụp lại. Rất tiếc, họ đã chia tay và không thể nắm tay nhau cùng đi tới vạch đích.



Lee Joon X Jung So Min MV - Sweet Moments



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ