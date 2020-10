Lee Nguyễn, Đặng Văn Lâm về Việt Nam thách thức CLB Hà Nội?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Cố tình tạt đầu Container, thanh niên phải trả giá đắt vì dám " giỡn mặt tử thần "

Đang đi song song với xe container chạy tốc độ cao, người này quyết định đánh lái, tạt đầu xe container khiến CĐM cảm thấy khó hiểu và sau đó cả người đàn ông và chiếc xe máy đều bị bánh xe container cán qua.