`Ông nội quốc dân` Lee Soon Jae lên tiếng xin lỗi quản lý cũ sau khi bị tố ngược đãi nhân viên

Liên quan đến việc bị tố ngược đãi và coi thường nhân viên, mới đây công ty quản lý của ông Lee Soon Jae đã chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn không quên nhấn mạnh SBS đã phóng đại sự việc quá mức.

Liên quan đến việc nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae bị tố ngược đãi quản lý cũ, coi thường như người hầu trong nhà, mới đây SG Way Entertainment - công ty của Lee Soon Jae đã đăng tải thông cáo báo chí và gửi lời xin lỗi vào sáng 1/7.

Theo The Korea Herald, SG Way đã cung cấp thông tin và đính chính các chi tiết có liên quan đến việc bóc lột sức lao động và ngược đãi quản lý cũ của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae. Công ty thừa nhận không có hợp đồng lao động và không trả phí làm thêm giờ cho quản lý Kim, khẳng định sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về đạo đức sau vụ việc này.

Đại diện SG Way Entertainment cũng cho biết, nếu có cơ hội thì vợ chồng nam diễn viên sẽ gặp mặt trực tiếp quản lý cũ để nói lời xin lỗi. Thông cáo báo chí của công ty cũng ghi rõ lời xin lỗi của nam diễn viên gạo cội như sau: "Tôi thật lòng xin lỗi vì đã khiến cho người hâm mộ phải thất vọng về những sai lầm của mình. Trong phần đời còn lại tôi sẽ cải thiện, cố gắng trở nên tốt hơn".

Lee Soon Jae làm hợp đồng mà không hề nói gì với công ty quản lý. Lee Soon Jae. Bên cạnh đó, Kim nghỉ việc là có lý do chính đáng khi khiến nam diễn viên và gia đình gặp rắc rối trong việc yêu cầu ông SG Way cũng khẳng định, SBS đã thổi phồng vụ việc quá mức bởi vấn đề hợp đồng lao động là chuyện giữa quản lý Kim và công ty quản lý, không liên quan gì đến ông Ngoài ra,

Baek Sung Bo cho rằng, sự việc đang bị phóng đại, ông Lee không phải người ngược đãi nhân viên như thế. SBS đã tìm gặp những người quản lý cũ của diễn viên Lee Soon Jae. Trong đó, một quản lý làm việc với nam diễn viên 18 tháng là anh Liên quan đến vụ việc, phóng viên

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, sáng sớm 30/6, cả mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước tin tức chấn động có liên quan đến nam diễn viên Lee Soon Jae. Vốn là nam diễn viên gạo cội với 6 thập kỷ cống hiến nghệ thuật, là huyền thoại và thần tượng của cả châu Á, được gọi là "ông nội quốc dân" sau siêu phẩm "Gia đình là số 1", nhưng Lee Soon Jae lại dính lùm xùm liên quan đến quản lý cũ.

Cụ thể, người này đã tố Lee Soon Jae lạm dụng, ngược đãi, coi kinh như người hầu. Ông Kim - quản lý cũ của "ông nội quốc dân" đã bị đuổi việc chóng vánh chỉ sau 2 tháng làm việc. Sau đó, ông Kim đã đến hẳn buổi họp báo tố ông chủ cũ ngược đãi, đuổi việc vô lý và bóc trần mọi việc. Vụ việc này đã lập tức leo lên top 1 Naver, nghiêm trọng đến mức Bộ lao động và việc làm Hàn Quốc phải điều tra. Bên cạnh đó, SBS cũng vào cuộc để đưa thông tin mới nóng nhất.



Lúc đầu, Lee Soon Jae dự định tổ chức một buổi họp báo để làm rõ mọi việc và muốn gửi lời xin lỗi đến Kim. Thế nhưng đến phút chót, nam diễn viên lại hủy buổi họp báo. Theo ông Lee, đây không phải là thời điểm thích hợp để cải chính thông tin, bên cạnh đó Hàn Quốc vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ