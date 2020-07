Curtis đoản mệnh, Leeds trường sinh

"Love will tear us apart" được phát hành vào tháng 7/1980 và nhanh chóng công phá các BXH âm nhạc toàn cầu. Tại New Zealand, ca khúc của nhóm Joy Division thậm chí vươn lên vị trí số 1.



Nhưng điều đáng nói nhất về "Tình yêu sẽ chia cách đôi ta" không phải là thành công được tạo ra, mà là tấn bi kịch chứa đựng phía sau sự hình thành của nó.



Ba tuần trước khi "Love will tear us apart" chính thức xuất hiện trên thị trường, ca sĩ chính kiêm tác giả của bản hit này đã tự tử tại nhà riêng ở tuổi 23.



Sự ra đi quá sớm của giọng ca Ian Curtis bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không còn yên ấm, và cả sức ép ngàn cân khi sống một cuộc đời thuộc về công chúng.



Curtis vội vàng từ giã dương gian, nhưng di sản của anh không chết yểu. Ngược lại, "Love will tear us apart" còn vang lên nhiều hơn trên khắp nước Anh.



Từ Nottingham tới Norwich. Từ London tới Luton. Từ Huddersfield tới Hull. Từ Manchester tới Middlesbrough... Bất kỳ đâu các cầu thủ Leeds đặt chân đến, CĐV đội chủ nhà lại gào lên: “Leeds, Leeds are falling apart again”.



Đó là ca từ được chế theo giai điệu bài hát của Ian Curtis, nhằm chế giễu việc Leeds liên tục trồi sụt, có giai đoạn phải thi đấu tận dưới League One, có mùa giải phải nhận hình phạt trừ 15 điểm, có thời điểm tưởng bị xóa sổ.



Là một đội bóng cá tính và giàu truyền thống với 3 chức vô địch Anh, 1 FA Cup cũng như nhiều lần vào chung kết để đoạt 2 Cúp châu Âu, Leeds từ lâu đã trở thành kẻ đáng ghét trong mắt hàng loạt đội bóng.



Trước khi xuống hạng vào 2004, Leeds từng là thế lực lớn của bóng đá Anh và châu Âu

"Một mùa giải chết tiệt", cựu hậu vệ Gary Neville đăng dòng Tweet chua chát khi 2 kẻ thù lớn nhất của MU là Liverpool và Leeds đều gặt hái thành công ngoài dự liệu.



Sự sa sút của Leeds từng đem lại niềm vui lớn cho "Gary Neville và bè phái" suốt 16 năm. Nhưng tất cả đã chấm dứt.



Trải qua tổng cộng 5 đời chủ và 15 đời HLV kể từ lúc bị gạch tên khỏi Premier League, Leeds đã trở lại thiên đường.



Nhờ bàn tay quản lý lọc lõi của doanh nhân người Italia - Andrea Radrizzani, nhờ bộ não thiên tài của chiến lược gia người Argentina - Marcelo Bielsa, nhờ sự ủng hộ vô điều kiện của các fan vùng West Yorkshire, "The Whites" không chỉ thăng hạng mà còn hứa hẹn sẽ gây rúng động giải đấu số 1 nước Anh mùa tới.



HLV Marcelo Bielsa đã tạo ra một đội bóng chơi phóng khoáng, hiệu quả

Hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực, chứ không có sự lờ nhờ. Đấy là tính cách của nhà quán quân đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League.



Không còn Eric Cantona, lá cờ đầu trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh 1992/93.



Cũng không còn Rio Ferdinand, không còn Harry Kewell, không còn Alan Smith, không còn Mark Viduka - những gương mặt từng khiến hàng triệu khán Việt Nam phát cuồng vào những năm Premier League mới được truyền hình trực tiếp tại nước ta.



Tuy nhiên các chiến binh thời hiện tại như Patrick Bamford, Jack Harrison, Luke Ayling hay Ezgjan Alioski chắc chắn sẽ tìm ra cách để bước tiếp con đường vinh quang của thế hệ tiền bối.



Trên sân Bolton một chiều hè 2004, máy quay bắt cận mặt một fan Leeds nhí vừa khóc vừa hát vang kiêu hãnh: "Chúng ta xuống hạng, chúng ta sẽ tái xuất".



Cậu nhóc ngày nào nay đã 27 tuổi. Cậu có thể phải chịu đựng quá nhiều những câu “Leeds, Leeds are falling apart again”.

Bất chấp tất cả, một kẻ biết đợi chờ luôn được đền đáp xứng đáng.



Sau cùng thì "Love will tear us apart" lại đưa Leeds tới tình yêu.

Xem thêm: Câu chuyện dị thường mang tên nữ thần Atalanta

Theo AQ/SKCĐ