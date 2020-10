Lên phương án sử dụng trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân tại Quảng Nam

9h sáng nay 29/10, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đang có mặt tại xã Trà Leng, huyện Bắc Trà My.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gọi trao đổi với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ngày 28/10 tại Quảng Nam

Thủ tướng cũng gửi lời động viên đến lực lượng cứu nạn, đề nghị dồn mọi tập trung và sức lực để có thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích một cách sớm nhất.

Về phía Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông cho rằng tình hình hiện nay rất phức tạp, nhiều địa điểm sạt lở đất gây cản trở cho công tác tìm kiếm. Lực lượng vũ trang cần tích cực khai thông đường, đến nơi sạt lở đất để cứu các nạn nhân bởi họ đang rất cần chúng ta.

Phương án của Quân khu 5 được Tư lệnh Nguyễn Long Cáng báo cáo trước hết là phối hợp với địa phương để thông đường, sau đó đi bộ vào khu bà con đang ở, vì ôtô không đi được. Ông khẳng định lực lượng quân đội trong quá trình tìm cứu cứu hộ, cứu nạn đều được huấn luyện đảm bảo an toàn.

Ông cũng cho biết hiện tại ở thôn 1, xã Trà Leng vẫn chưa có lực lượng cứu hộ đến, chỉ có nguời địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp cận nhanh nhất hiện trường. Trường hợp chưa đưa được máy móc vào tìm kiếm thì cử lực lượng quân đội, công binh vào trước, tìm kiếm thủ công. Cùng với đó, nghiên cứu phương án đưa máy bay trực thăng vào ứng cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Sạt lở đất ở Quảng Nam

Theo Thiên Bình/SKCĐ