Leonardo DiCaprio nhắc đến vịnh Lan Hạ Hải Phòng, khuyên du khách nên có ý thức khi đi du lịch

Mới đây, tài tử đình đám 'Titanic' Leonardo DiCaprio đã chia sẻ đoạn video về vịnh Lan Hạ, Hải Phòng , Việt Nam trên trang Instagram cá nhân. Đoạn video này do nhà quay phim của National Geographic Travel Toby Harriman thực hiện. Qua đó, nam diễn viên đã lên tiếng khuyên du khách nên có ý thức khi đi du lịch , giữ gìn và giảm tác động môi trường khi ghé thăm nơi đây.

Trên trang cá nhân, Leonardo viết: "Đây là một làng chài truyền thống ở vịnh Lan Hạ, Việt Nam, nổi trên mặt nước biển xanh ngọc bích và những đảo đá vôi. Ngư dân sống chủ yếu dựa vào biển, kiếm sống từ công việc đánh cá, nuôi trồng hải sản và du lịch. Dù trông như thiên đường nhưng thực ra kế sinh nhau của những người dân nơi đây đang bị đe dọa bởi nước thải, rác thải nhựa, hoạt động du lịch không bền vững và phải ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Để cho vịnh Lan Hạ là nơi tuyệt vời để sống và tham quan, du khách đến đây nên thận trọng để giảm tác động đến môi trường khi đến tham quan, du lịch".

Được biết, Leonardo DiCaprio là một diễn viên được nhiều người yêu mến bởi không chỉ tài năng diễn xuất mà còn vì tâm huyết của anh cho hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Vào năm 1998, nam diễn viên đã lập một quỹ từ thiện mang tên mình, nhằm hỗ trợ các các tổ chức hoạt động vì môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Trong suốt nhiều năm, quỹ Leonardo DiCaprio đã hỗ trợ cho khoảng 200 dự án vì môi trường , bảo vệ động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng, khôi phục sự cân bằng hệ sinh thái, sinh quyết trên Trái Đất.

Bên cạnh việc kêu gọi nâng cao nhận thức về môi trường, nam diễn viên cũng tham gia tổ chức nhiều sự kiện để bảo vệ môi trường. Bất chấp công việc diễn xuất bận rộn, Leonardo DiCaprio nhiều lần tổ chức, tham gia diễn thuyết vì môi trường và Trái Đất. Năm 2014, anh được chọn là Đại sứ Hòa bình và Khí hậu của Liên Hợp Quốc nhờ vào những đóng góp tích cực và bền bỉ vì môi trường.

Vịnh Lan Hạ thuộc phía đông đảo Cát Bà, phía nam sát kề vịnh Hạ Long. Vịnh Lan Hạ có diện tích hơn 7.000 ha, gồm một quần đảo khá hoang sơ và 400 hòn đảo lớn nhỏ dày đặc khác, khắp nơi đều được phủ đầy cây xanh. Vịnh Lan Hạ có tới 139 bãi cát vàng sóng yên biển lặng, do mới bắt đầu khai thác du lịch nên vẫn giữ được nét hoang sơ tựa như những "ốc đảo xanh" gọi mời du khách khám phá. Giữa hai bên núi đá, nhiều bãi cát vàng trải dài khắp vịnh, yên bình không có sóng lớn nên “thiên đường từng bị lãng quên” này là một điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn tắm biển.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ