Lí do các bài viết và sản phẩm liên quan đến BTS bị FILA, Samsung Trung Quốc "xóa sạch bách" là gì?

Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được giải thưởng Van Fleet. Gala 2020 của hiệp hội Hàn Quốc* lại càng ý nghĩa hơn khi năm nay là kỉ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi sẽ luôn khắc ghi lịch sử đau thương mà cả hai quốc gia đã cùng trải qua và sự hi sinh của vô số đàn ông và phụ nữ." Nhóm nhạc BTS bất ngờ nhận về một rổ "gạch đá" sau khi phát ngôn của RM - người đại diện cho nhóm nhạc BTS - phát biểu tại lễ nhận giải thưởng James A. Van Fleet ngày 9/10 vừa qua. Cụ thể RM đã phát ngôn rằng: "

BTS đã có phát ngôn liên quan tới chính trị gây phẫn nộ





Bài phát biểu đã gây ra một loạt phản ứng trên Twitter và các nền tảng mạng xã hội khác, kêu gọi tẩy chay cho rằng BTS đã "làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc" và "phủ nhận lịch sử". Sở dĩ cư dân mạng Trung Quốc có vấn đề với tuyên bố này, vì người Trung Quốc đứng về phía chủ nghĩa cộng sản ủng hộ Triều Tiên, cùng với Liên Xô. Hàng trăm nghìn sinh mạng của người Trung Quốc cũng đã mất trong Chiến tranh Triều Tiên nhưng lại không hề được nhắc đến.

Trong khi Big Hit Entertainment vẫn chưa đưa ra phản hồi, những lời chỉ trích hiện đã được cho là đã khiến các thương hiệu như Samsung Trung Quốc và FILA Trung Quốc có hành động đáng chú ý. Đầu tiên, Samsung Trung Quốc rõ ràng đã xóa sản phẩm liên quan đến BTS, Galaxy S20 +, khỏi trang web chính thức.

Galaxy S20+ phiên bản hợp tác với BTS hiển thị là không khả dụng trên trang web của Samsung.

Và FILA Trung Quốc cũng đã xóa các bài đăng liên quan đến BTS trước đó khỏi tài khoản Weibo chính thức của mình. Thông báo của thương hiệu về nhóm hiện đã bị xóa, đường link dẫn đến trang đã hiện "Không tìm thấy kết quả".

Bài đăng liên quan đến BTS của FILA hiện cũng đã biến mất

Ngay lập tức những từ khóa liên quan đến sự việc này đã leo lên Hot Search xứ Trung. Cụ thể từ khóa “Weibo chính thức của FILA xóa tất cả nội dung liên quan đến BTS” và “Samsung China BTS” ở vị trí # 21 và # 27.

Từ khóa lên thẳng Hot Search và hàng trăm comment sỉ vả của fan Trung

ARMY tại Trung Quốc cũng bị chỉ trích nặng nề vì đã đóng góp 800.000 bản album đặt trước và số tiền lên tới 100 triệu Nhân dân tệ vào một nhóm nhạc theo như người Trung Quốc nói là "có lập trường tư tưởng chính trị lệch lạc" như BTS.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ