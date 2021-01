Lí do người ta chỉ đóng nửa gói bim bim chứ không bao giờ đóng đầy?

Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều không còn xa lạ với món bim bim trứ danh với rất nhiều mùi vị khác nhau. Bên ngoài bao bì các hãng luôn in hình bắt mắt và thể hiện định lượng lớn. Tuy nhiên khi bóc ra nhiều người sẽ hụt hẫng do bên trong chỉ có một nửa, vậy nguyên nhân là do đâu?

Nhiều người cho rằng cách đóng bao bì thế này nhà sản xuất sẽ được lãi nhiều hơn. Gói siêu to khổng lồ mở ra cũng chỉ có một nửa nên nhiều khách có cảm giác như bị lừa.

Tuy nhiên trên thực tế cách đóng gói bao bì thế này là hoàn toàn hợp lí.

Độ phồng của gói bim bim chủ yếu do không khí tạo nên. Khi bơm một lượng khí nitrogen vào sẽ giúp bim bim không có phản ứng hóa học với các chất khác, không làm cháy hay biến đổi vị của món ăn.

Lí do mọi người luôn thắc mắc đều có cơ sở khoa học

Ngoài ra khi có loại khí này sẽ giữ được vị ngon của bim bim, giúp bim bim luôn giòn rụm và giữ được vị ngon vốn có. Nếu một gói bim bim bị xịt khi ăn bạn sẽ thấy ỉu và vị của nó cũng sẽ thay đổi nên khi bóc xong bạn nên thưởng thức luôn nhé!