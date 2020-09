Lí do tài xế xe khách bất chấp tông tử vong chiến sĩ CSCĐ: Trên xe đang vận chuyển 1,6 tấn hàng lậu

Liên quan đến vụ một chiến sĩ CSCĐ bị xe ô tô đâm tử vong , sáng 15/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ được 2 đối tượng này và tiến hành điều tra. Chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm này là loại ô tô 16 chỗ mang BKS 29B - 501.64 do Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) điều khiển và phụ xe là Dương Đức Tuyển (SN 1994, phụ xe), hộ khẩu thường trú ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), chỗ ở hiện nay tại đường Nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) đã tông Thượng sĩ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997) tử vong vào chiều 14/9, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Lí do để tên tài xế mất nhân tính bất chấp tất cả để tông chiến sĩ CSCĐ hòng chạy trốn là bởi hắn đang vận chuyển số hàng hóa lậu trên xe. Hàng hóa vi phạm bao gồm 80 thùng linh kiện điện tử và loa điện thoại di động với tổng trọng lượng khoảng 1,6 tấn.

Hiện trường vụ việc

Khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra vào khoảng 14h20 phút chiều ngày 14/9, tại km 122 + 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, do có ý thức chống đối, đối tượng đã điều khiển xe khách bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía tổ công tác, đâm và hất Trung sĩ N.V.M. - chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo.

Lúc này, Trung sĩ M. đã bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc được khoảng 1km thì đồng chí Mạnh bị ngã khỏi nắp capo xuống đường, bị bánh xe của ô tô chèn qua người gây tử vong.

Hình ảnh tang lễ đồng chí M.

Sau tai nạn tang thương này, vào chiều 15/9, tại quê nhà ở xã Vũ Xá (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), người thân và lực lượng chức năng đã tổ chức tang lễ tiễn đưa đồng chí N.V.M. về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi thức Công an nhân dân.

Trong buổi tang lễ, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã đọc quyết định tăng cấp bậc hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với đồng chí N.V.M.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Danh tính 2 kẻ trên ô tô đâm chết 1 chiến sĩ CSCĐ rồi tăng ga bỏ trốn ở Bắc Giang

Theo Thanh Thùy/SKCĐ