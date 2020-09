Lí do YG Entertainment "bơ đẹp" không hề quảng bá ca khúc BLACKPINK kết hợp cùng Cardi B là gì?

BLACKPINK đang là tâm điểm của sự chú ý với màn comeback đánh dấu mốc cực quan trọng - ra mắt full album đầu tiên trong sự nghiệp. " The Album" sẽ được phát hành vào ngày 2/10 với loạt ca khúc đình đám được YG liên tục nhá hàng từ poster tới teaser. Bên cạnh ca khúc chủ đề " Lovesick Girls" được phủ sóng mạnh mẽ , trong album còn xuất hiện màn kết hợp đầy hứa hẹn giữa BLACKPINK và nữ rapper Cardi B mang tên " Bet You Wanna" . The Album"Lovesick Girls" được phủ sóng mạnh mẽBet You Wanna"

Tracklist The Album

Công ty trước đó và hiện tại cũng không hề có một hoạt động quảng bá cho màn collab này. Chỉ tới khi tracklist chính thức được tung ra thì fan mới có thể tiếp nhận thông tin này từ YG. Ấy vậy mà kì lạ thay màn kết hợp giữa BLACKPINK và nữ rapper nổi tiếng toàn cầu này lại "chìm vào quên lãng", không thấy YG Entertainment nhắc nhỏm hay hé lộ bất cứ thông tin gì.

Cardi B hào hứng đăng tải trong khi YG thì không một động tĩnh

Người duy nhất phấn khích về màn hợp tác này lại chính là Cardi B khi chủ nhân ca khúc gây tranh cãi "WAP" đã hào hứng đăng hẳn 2 dòng trạng thái trên Twitter. Thậm chí Cardi B còn tự chế ra cái tên Bardipink để quảng bá cho màn hợp tác Đông - Tây kết hợp này.

Cardi B hết lời khen ngợi ca khúc mới kết hợp cùng BLACKPINK

Câu chuyện đã ngay lập tức trở thành một chủ đề trên diễn đàn nổi tiếng ở Hàn tranh cãi rôm rả về việc: "YG thực sự không quảng bá Cardi B?" . Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự "lười biếng" của YG, một số lại biện hộ giúp công ty là vì " Bet You Wanna" không phải ca khúc chủ đề nên không quảng bá gì, và phong cách trước giờ của YG cũng đã "chảnh" như thế rồi.

Ca khúc "Ice Cream" của BLACKPINK kết hợp với Selena Gomez cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng còn "khá khẩm" hơn chút. Động thái rõ ràng nhất của YG chỉ là trang trí một chiếc xe tải với poster banner và cho đi lòng vòng lại bãi biển Long Beach, California, Mỹ. Không chỉ đăng status như Cardi B, Selena Gomez còn chu đáo tới mức tự gửi quà cho những đồng nghiệp nổi tiếng để quảng bá cho ca khúc và hãng kem mà cô đang hợp tác cùng.

Hộp quà Selena Gomez gửi đồng nghiệp để quảng bá

Không rõ thời gian tới liệu YG Entertainment có động thái nào tôn trọng ca sĩ hợp tác cùng hay không nhưng việc để nhóm nhạc gà cưng và nghệ sĩ kết hợp tự quảng bá như vậy thật không hay chút nào.

