Lịch khai giảng năm học còn chưa có, nhiều tỉnh thành đã cập nhật lịch ... nghỉ Tết Nguyên Đán

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay, khung thời gian chương trình của năm học 2019 – 2020 đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Cụ thể, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở nhiều tỉnh và thành phố lớn trên địa bàn cả nước như Hà Nội, Hải Dương, TP. HCM, sau khi bùng phát mạnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Điều này dẫn đến kế hoạch tổ chức chương trình cho năm học 2020-2021 hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Đề xuất khai giảng trực tuyến nếu chưa kiểm soát được dịch COVID-19

Và mới đây, trước khi bắt đầu năm học mới, năm học 2020 – 2021, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã công bố khung thời gian dự kiến cho năm học. Đáng chú ý chính là khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán đối với học sinh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu, cụ thể như sau:

Gia Lai: Học sinh sẽ được nghỉ Tết hai tuần từ ngày 8 đến 21/2/2021.

Hà Giang: Quy định thời gian nghỉ tránh rét và Tết Nguyên Đán Tân Sửu đối với cấp mầm non, tiểu học là 14 ngày liên tục, THCS và THPT ít nhất 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày).

Hà Tĩnh: Năm học 2020 - 2021, học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày, từ 8 đến 16/2. Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...) không thể tổ chức dạy học, hiệu trưởng chủ động cho nghỉ sau khi báo cáo cấp quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương, bố trí học bù.

Nhiều tỉnh thành đã cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên Đán

Bắc Ninh, Đắk Nông: Học sinh sẽ được nghỉ Tết 9 ngày, từ ngày 8/2 đến 16/2 đối với tất cả cấp học.

Hải Phòng: Quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán ít nhất là 7 ngày và có kế hoạch riêng.

Trà Vinh: Học sinh được nghỉ Tết hai tuần, từ ngày 8 đến 20/2/2021. Đây cũng là lịch nghỉ Tết cho học sinh Lào Cai, Quảng Ninh.

Ninh Thuận: Quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu đối với học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT tối đa 10 ngày.

Phú Yên: Học sinh các cấp nghỉ Tết từ ngày 8/2 đến hết ngày 21/2, tức 14 ngày. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của TP.HCM dự kiến từ ngày 8/2 đến hết ngày 16/2.

Your browser does not support HTML5 video.

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

Theo Thùy Dương/SKCĐ