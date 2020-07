Trước khi dính nghi vấn hẹn hò Hoàng Tôn, tình trường của Quỳnh Kool có gì hot?

Nguyễn Thị Quỳnh hay còn được biết với nickname Quỳnh Kool , là một nữ diễn viên trẻ triển vọng của làng điện ảnh Việt thời gian gần đây. Người đẹp gốc Thái Bình sinh năm 1995, được khán giả nhớ mặt qua series Kem xôi – nổi tiếng trong giới trẻ một thời.

Nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, đầy tiềm năng Quỳnh Kool.





Ngoài ra, cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim hot như: Quỳnh búp bê, Nhà trọ Balanha, Đừng bắt em phải quên… hay các MV ca nhạc như Vợ người ta – Phan Mạnh Quỳnh, Gió mùa về - Nguyễn Trần Trung Quân…



Lịch sử tình trường của Quỳnh Kool không thể không kể đến mối tình 3 năm đáng ngưỡng mộ của cô cùng chàng “phi công” điển trai Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1996). Những ngày còn mặn nồng, Quỳnh Kool cũng thường xuyên chia sẻ các bức hình “rất tình” của mình và bạn trai.





Quỳnh Kool và bạn trai kém tuổi tình tứ một thời.





Cô còn từng khiến không ít người xuýt xoa ghen tị khi đăng tải trên mạng xã hội clip khóa môi “xuyên Việt” cùng Hải khi đi du lịch.





Mối tình 3 năm khiến cư dân mạng ghen tị...



Sau khi đường ai nấy đi vào hồi tháng 7/2019, Quỳnh Kool lại khiến cư dân mạng xôn xao trước thông tin “phim giả tình thật” của cô và bạn diễn Thanh Sơn. Hai diễn viên gây phản ứng hóa học rất tốt nên thường được nhận xét đẹp đôi, chính vì vậy mà dân tình cũng tích cực “đẩy thuyền” mệt nghỉ.









Quỳnh Kool và Thanh Sơn, cặp bạn diễn ăn ý trên màn ảnh nhỏ.





Cặp bạn diễn Quỳnh Kool – Thanh Sơn trong “Đừng bắt em phải quên” còn được khen ngợi hết lời khi thể hiện được tình yêu chân thực và trong sáng của một cặp từ thầy trò đi từ giận dỗi, ngượng ngùng rồi phát triển thành tình yêu.





Không chỉ “tình bể bình” trên phim mà tại hậu trường phim “Đừng bắt em phải quên” cô và Thanh Sơn cũng rất chăm chỉ chụp ảnh tình tứ như một món quà dành tặng cho khán giả theo dõi bộ phim.





Cặp đôi "thầy ơi em yêu anh" trên phim.



Tuy nhiên trước những tin đồn bàn tán của cư dân mạng, Quỳnh Kool phủ nhận và cho biết nam diễn viên chỉ là một người anh trong nghề của mình. Mới đây, thuyền cặp đôi “thầy ơi em yêu anh” chính thức chìm khi rộ lên tin đồn nữ diễn viên Quỳnh Kool đang trong giai đoạn yêu đương với Hoàng Tôn.



Nhiều người soi ra rằng, trên instagram, cả Quỳnh Kool và Nhiều người soi ra rằng, trên instagram, cả Quỳnh Kool và Hoàng Tôn đều không ngại ngần ấn nút theo dõi qua lại cũng như update ảnh của mình và Hoàng Tôn.





Hoàng Tôn và Quỳnh Kool follow nhau trên instagram...





...chụp chung trông hai người cũng đẹp đôi ấy chứ





Người đẹp cũng nhiều lần “mập mờ” khoe người yêu trên các mạng xã hội qua những hình ảnh đi chơi chung cùng hội bạn.





Quỳnh Kool đang "ngấm ngầm" khoe người yêu ư?



Dù cho “chuyện tình tin đồn” của Quỳnh Kool và Hoàng Tôn khiến không ít fan đau lòng khi lỡ dùng hết tốc lực để đẩy thuyền cho couple Quỳnh – Sơn nhưng suy cùng thì anh đẹp trai, em thì đẹp gái, mình đến với nhau thì có gì là sai.







"Anh đẹp trai" Hoàng Tôn và "em đẹp gái" Quỳnh Kool

Theo Kiều Trang/SKCĐ