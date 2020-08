Trắc nghiệm Khám phá lịch sử nước Anh (P2): Alfred Đại Đế và cuộc chiến với người Viking

Vua Offa cai trị nước Anh trong bao nhiêu năm?

Khi Đế chế La Mã bắt đầu suy yếu vào những năm 400, nước Anh phải trải qua thêm 200 năm bạo loạn giữa các bộ lạc để tới năm 757, vị vua đương nhiệm của bộ tộc Anglo-Saxon là Offa của Mercia đã chiếm đóng được hầu hết các khu vựuc tại Anh, trở thành vị vua đầu tiên của Xứ sở Sương Mù ngày nay.

Trị vì được 39 năm, vào năm 796, Offa xứ Mercia qua đời. Ông truyền ngôi cho người con trai duy nhất của mình là Ecgfrith. Tuy nhiên, Ecgfrith đã qua đời chỉ sau 5 tháng lên ngôi do mắc bệnh hiểm nghèo (theo ghi chép của Biên niên sử Croyland). Triều đại của Ecgfrith cai trị kéo dài chỉ vỏn vẹn 141 ngày.

Khi Ecgfrith qua đời, nước Anh lại một lần nữa rơi vào tình cảnh rối loạn khi các lãnh chúa đều tranh giành nhau ngai vàng. Cụ thể, từ năm 796 đến những năm 871, lịch sử nước Anh ghi nhận có ít nhất 30 vị vua đã lên ngôi trong giai đoạn này.

Thời Offa còn cai trị, những người Viking từ Bắc Âu chỉ đóng quân ở ngoài khơi, cướp bóc và tấn công một phần nhỏ của bờ biển nước Anh thời bấy giờ. Tuy nhiên, khi nước Anh bước vào thời kỳ loạn lạc, vào những năm 850, người Viking bắt đầu tấn công sâu vào nước Anh, 15 năm sau, họ chính thức tấn công một cách toàn diện để xâm chiếm quốc đảo này.

Trước tình hình 30 vị vua của Anh thời loạn lạc đều sợ hãi trước sự bành trướng của người Viking, Alfred – là lãnh chúa xứ Wessex đã tập hợp quân đội, quyết tâm xông trận đẩy lùi người Viking khỏi bờ cõi nước Anh. Kết quả, người Viking lại một lần nữa bị đẩy về bờ biển phía Đông của Anh, Alfred đã giành lại được hầu hết lãnh thổ nước Anh. Ông được người dân tung hô là ‘Alfred Đại đế’ hay ‘Alfred Vĩ đại’ cho những chiến công lẫy lừng của mình.

Sau khi đuổi người Viking về bờ biển phía Đông, Alfred đã ép người Viking phải kí một hiệp ước quy định sự quản lý của họ ở bờ biển phía Đông và không được đặt chân tới vùng đất liền của Anh. Vua Alfred cũng đồng thời nhận ra người Viking có thể sử dụng thuyền để lặn lội từ Bắc Âu tới tận nước Anh xa xôi, chứng tỏ kỹ năng đóng tàu của họ thuộc hạng ‘thượng thừa’, nên đã bảo người dân ‘học lỏm’ khi làm việc cùng. Nhờ đó, khi kết hợp kỹ thuật đóng tàu của người Viking, người La Mã và Hy Lạp, nước Anh đã sản xuất ra những loại tàu chiến hết sức linh hoạt và mạnh mẽ. Đây chính là những nền móng đầu tiên của các Hạm đội Hải Quân Anh sau này.

Người Viking rõ ràng nhận thấy vào thời điểm Alfred Đại đế lên nắm quyền, việc tấn công vào đất liền ở Anh rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi. Chính vì vậy, cùng với tàu thuyền của mình, những người Viking lại giong buồm xuống bờ biểm phía Nam và tìm kiếm nước Pháp. Cũng giống như khi tấn công nước Anh, người Viking tràn vào Pháp sau đó tủa đi cướp bóc và nhanh chóng chiếm được một phần lớn vùng đất của Pháp thời bấy giờ - được gọi tên là vùng Normandy (Đất nước của người Norse).

