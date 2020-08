Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Cúp C1 2019/20, kênh phát sóng Champions League

Lịch thi đấu, kênh phát sóng tứ kết Cúp C1 - Champions League 2019/20 cập nhật của các cặp đấu còn lại.

Trước khi phải nghỉ vì Covid, vòng 1/8 Champions League mùa này đã chứng kiến 4 cặp đấu được hoàn thành, với 4 đội RB Leipzig, Atletico Madrid, PSG và Atalanta giành quyền vào tứ kết.



Còn lại 4 cặp đấu mới diễn ra lượt đi, đó là Man City vs Real Madrid, Bayern vs Chelsea, Juventus vs Lyon và Barca vs Napoli.



Các trận lượt về của 4 cặp đấu trên sẽ diễn ra vào các ngày 8-9/8 (giờ Việt Nam) trên sân đội đã làm khách ở lượt đi.



Kể từ tứ kết, Champions League 2019/20 không còn theo thể thức sân nhà/sân khách nữa. Thay vào đó, mỗi cặp đấu sẽ được định đoạt bằng 1 trận duy nhất trên sân trung lập tại Lisbon (Bồ Đào Nha).



Loạt “Champions League mini” này bắt đầu vào ngày 13/8 và kết thúc vào ngày 24/8.



