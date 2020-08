Đã có lịch trình 12 ca nhiễm mới tại Đà Nẵng: Di chuyển phức tạp và có lây nhiễm chéo

Bản tin 6h sáng ngày 1/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông báo Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 . Đó là những bệnh nhân từ số 547 -558.

Lịch trình phức tạp của 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tới trưa ngày 1/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin về lịch trình di chuyển và tiếp xúc của 12 ca Covid-19 mới vừa được công bố vào sáng cùng ngày.

Trường hợp 1 (Bệnh nhân số 547)

Bệnh nhân nam (SN 1968) trú tại khối Thịnh Mỹ - P.Cẩm An - TP. Hội An, Quảng Nam. Nghề nghiệp: Công nhân.

Từ sau Tết đến 22-7, bệnh nhân chăm mẹ tại phòng 607- khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Trong thời gian chăm mẹ, bệnh nhân hay ngồi nghỉ quán tại cà phê cóc đối diện cổng phụ Bệnh viện Đa khoa trên đường Hải Phòng; bệnh nhân thường ăn cơm trưa và cơm chiều tại quán cơm ven đường Quang Trung, gần cây xăng; bệnh nhân thường mua tạp hóa trên đường Hải Phòng (cách quán cà phê 1 nhà).

Chiều 22-7, bệnh nhân về nhà bằng xe máy một mình.

Ngày 23-7, buổi sáng, bệnh nhân đến quán cà phê nhà anh H., có tiếp xúc trực tiếp với chủ quán. Buổi trưa, bệnh nhân về lại nhà ăn cơm cùng gia đình, buổi chiều bệnh nhân đến lại quán cà phê nhà anh H., sau đó tối trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Ngày 24-7, mẹ bệnh nhân mất nên bệnh nhân lo làm lễ tang, trong quá trình tang lễ, bệnh nhân có tiếp xúc với người đến viếng gồm anh H.Q.D, anh S, anh T.T, anh P.L, anh N. (UBND phường Cửa Đại), anh L.

Ngày 29-7, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Trạm Y tế (TYT) Cẩm Hà. Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt.





Trường hợp 2 (Bệnh nhân số 548)





Bệnh nhân nam (SN 1983), trú khối Tân Thịnh - P. Cẩm An - TP Hội An, Quảng Nam. Nghề nghiệp: nuôi cá.

Ngày 9-7, bệnh nhân chăm mẹ tại phòng 607- khoa Nội thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ngày 11-7, Bệnh nhân tự di chuyển về nhà bằng xe máy. Ngày 16-7, bệnh nhân trở lại bệnh viện chăm mẹ đến ngày 18-7 thì trở về.

Ngày 23-7 đến 25-7, bệnh nhân ra bệnh viện và trở về nhà bằng xe bệnh viện.

Trong quá trình chăm nuôi tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng (có sử dụng khẩu trang).

Tối 25-7, có gặp mặt các thành viên trong gia đình gồm N.P.N.D, L.P.A, L.P.D. 26 đến 29-7, bệnh nhân ở nhà.

Ngày 29-7, bệnh nhân được đưa cách ly tập trung tại TYT Cẩm Hà. Hiện tại, bệnh nhân không ho, không sốt.

Trường hợp 3 (Bệnh nhân số 549)



Bệnh nhân nữ (SN 1965); trú tại chùa Bảo Thắng. Là ca lây nhiễm chéo có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với BN 461, tiếp xúc với chị P., chị Kh. (Tam Kỳ) tập vật lý trị liệu (15 phút ngày Chủ nhật), chị X. (Núi Thành), Chị L. (An Bàng), Chị L. (Duy Xuyên).

Tiền sử: Ung thư vú, đã mổ năm 2017.

Trường hợp 4 (Bệnh nhân số 550)

Bệnh nhân nữ (SN 1945), trú Chùa Bảo Thắng - phường Sơn Phong - TP Hội An; là sư cô.

Từ ngày 1-7 đến nay, không ra khỏi chùa, ở chung phòng với cô Đ.T.C (1947), chỉ tiếp xúc với những người sống trong chùa. Có ngồi ăn chung phòng với BN 461 nhưng không nói chuyện.

Có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa, không nói chuyện, không nhớ tên. Hiện tại bệnh nhân ho khan, mệt mỏi, đau nhức toàn thân.

Tại Hội An, Quảng Nam số lượng ca nhiễm tăng lên chóng mặt và hiện nay đã thực hiện cách ly xã hội.

Trường hợp 5 (Bệnh nhân số 551)

Bệnh nhân nữ (SN 1985), trú tại chùa Bảo Thắng, không có tiếp xúc trực tiếp với BN461.

Trong 1 tháng gần đây chỉ tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày; Sống chung phòng với cô V.T.H, sinh năm 1985 và H.T.L, sinh năm 1985; các phật tử đã tiếp xúc chỉ nhớ 2 người: Chị L. (Cẩm Châu), Chị H. (đường Lê Lợi).

Trường hợp 6 (Bệnh nhân số 552)

Ông Đ.B (SN 1942), trú thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.



Từ ngày 14/7/2020 đến nay: Bệnh nhân nuôi vợ (L.T.T.T, 1954) hiện đang được điều trị tại khoa Ngoại bỏng - Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 25 đến 26/7/2020, bệnh nhân có ra ngoài 2 lần để mua café tại xe đẩy lề đường Quang Trung vào buổi sáng, và mua mì tôm vào buổi chiều.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV–2 ngày 29/7/2020 và có kết quả dương tính ngày 31/7/2020.

Hiện, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Tình trạng Sức Khỏe : bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Trường hợp 7 (Bệnh nhân số 553)

Anh N.H.H. (1995), trú tổ 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 06/6/2020: Bệnh nhân vào viện điều trị Viêm màng não mủ tại khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 23/7/2020: Bệnh nhân chuyển khoa Nội Thần kinh – Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị đến nay.

Từ ngày 20 đến 22/7/2020, có 2 buổi tối bệnh nhân uống café tại Moss Coffee địa chỉ 140/2 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng; có 1 buổi tối bệnh nhân ăn quán bún thịt nướng đối diện 140/2 Hải Phòng (đầu hẻm chợ đêm).

Từ ngày 24 đến 25/7/2020, có 1 buổi tối bệnh nhân về nhà ngủ, tại đây bệnh nhân gặp gỡ bố, mẹ, 2 em, vợ và con.

Trường hợp 8 (Bệnh nhân số 554)

Ông Đ.P.T. (1983), trú Thạch Bồ, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.

Ngày 18/7/2020: Bệnh nhân đi đám cưới tại nhà hàng For You và ngồi chung bàn với BN416.

Từ ngày 20 đến 24/7/2020: Bệnh nhân đi làm tại Tổ Tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Vang.

Ngày 20 và 21/7/2020: Bệnh nhân tập văn nghệ cùng nhân viên Tổ Tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND huyện Hòa Vang (khoảng 10 người) tại Sảnh Mầm non Trường Mầm non Hòa Phong 2.

Ngày 25/7/2020: bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 âm tính.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 25/7/2020: bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Ngày 29/7/2020: lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp 9 (Bệnh nhân số 555)

Ông V.V.N. (1987), trú đường Châu Văn Liêm, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Kinh doanh

Tiền sử bản thân: Đau khớp nặng đã nhập viện hai tháng.



Ngày 13 đến 24/7/2020: Bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp thể ngoại vi, viêm dạ dày , bội nhiễm khớp nên nhập viện phòng 718 – Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng điều trị (hằng ngày anh V.V.L sinh năm 1984 đem cơm).

Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 07 năm 2020 bệnh nhân được xuất viện và được bạn (L.T.B, 1991) ngụ cùng quê đến đón bằng xe riêng về quê ở thôn Giáo Ái Nam - Điện Hồng - Điện Bàn. Trong nhà có 7 người. Có hàng xóm đến thăm. Hàng ngày bệnh nhân ăn cơm cùng gia đình, tối ngủ cùng con gái 2 tuổi.

Chiều ngày 26/07/2020 bệnh nhân đi ra Đà Nẵng bằng xe của anh L.T.B và về nhà tại 34/1 Châu Văn Liêm.

Cùng sống với bệnh nhân tại đường Châu Văn Liêm có:

- Anh: V.V.L sinh năm 1984 làm nghề kinh doanh.

- Chị: H.T.P sinh năm 1984 là Kế toán Trung tâm Y tế Hải Châu

Khoảng 10 giờ sáng 28/7/2020, bệnh nhân được anh L đưa đến Trung tâm Y tế Hải Châu để lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV–2 sau đó về nhà. Từ đó đến nay bệnh nhân không ra khỏi nhà và tiếp xúc với ai.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV–2 ngày 28/7/2020 và có kết quả dương tính ngày 31/7/2020.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Trường hợp 10 (Bệnh nhân số 556)

Anh N.T.M. (1991), trú Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam.

Địa chỉ thường trú: đường Vũ Miên, Miếu Bông, Hòa Vang, Đà Nẵng

Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty FPT Complex Ngũ Hành Sơn

Hàng ngày bệnh nhân ít tiếp xúc với những người xung quanh, bệnh nhân thường ăn sáng và uống cà phê tại Căn tin Công ty FPT Complex Ngũ Hành Sơn.

Trưa ngày 22/7/2020: Bệnh nhân ăn trưa tại quán 1989, FPT City.

Tối ngày 24/7/2020: Bệnh nhân đi ăn tại Phố nướng Tokyo, số 4 Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Ngày 25/7/2020: Sáng 9 giờ bệnh nhân tự chạy xe máy về quê Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam, đến 15 giờ bệnh nhân chạy xe về nhà. Bệnh nhân có uống nước mía tại quán đối diện nhà.

Ngày 26/7/2020: Bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tự uống thuốc hạ sốt tại nhà.

Ngày 27/7/2020: Bệnh nhân còn sốt nên đến khám lại tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, được lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV2 và cho về nhà uống thuốc theo đơn.

Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020: Bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu.

Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Số ca nhiễm ở tâm dịch miền Trung không ngừng tăng lên.

Trường hợp 11 (Bệnh nhân số 557)

Bé gái Đ.G.A (sinh ngày 11/11/2018, 20 tháng tuổi), trú tổ 2, Lệ Sơn Nam, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân là cháu nội và thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 số 509 (bà V.T.K.L (1974) trú thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Từ 14 giờ đến 20 giờ 30 ngày 26/7/2020: Bệnh nhân về nhà ông, bà ngoại tại Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đêm 26/7/2020: Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt.

Ngày 27/7/2020: Bệnh nhân không ra khỏi nhà.

Đêm 27/7/2020: Bệnh nhân sốt lại, và sử dụng thuốc hạ sốt.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 28/7/2020, bệnh nhân đến khám tại khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng và được lấy mẫu xét nghiệm SARS–CoV–2, sau đó được cho về nhà theo dõi sức khỏe.

Hiện, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Trường hợp 12 (Bệnh nhân số 558)

Bà N.T.H. (72 tuổi), trú tổ 5, Phú Sơn 2, Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân đang sống tại nhà cùng con gái và cháu, bệnh nhân chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.



Ngày 15/7/2020: Bệnh nhân được cháu (tên H) đưa đến khám đau đầu tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Ngày 17/7/2020: Bệnh nhân đi khám mắt tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Từ ngày 19 đến 27/7/2020: Bệnh nhân đi taxi cùng cháu (tên H) và con gái đến khám tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đà Nẵng, được chẩn đoán Zona và nhập viện điều trị nội trú tại tầng 7 tại khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Đà Nẵng và được khám bệnh tại khoa Mắt – Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 27 - 31/7/2020: bệnh nhân chuyển đến Khu cách ly Bệnh viện 199 – Bộ Công an, và được cháu H chăm sóc tại đây.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 28/7/2020 và có kết quả dương tính ngày 31/7/2020.

Tính tới thời điểm hiện tại cả 12 người đều đã được cách ly theo đúng quy định và được điều trị. Trong số 12 người bị nhiễm ngày 1/8 có 5 ca người Quảng Nam, 7 ca còn là là người Đà Nẵng. Hiện Việt Nam có 558 ca bệnh.

