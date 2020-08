Chủ quán cà phê ở Đà Nẵng bị sốt vẫn đi chợ mua hàng, chưa rõ nguồn lây COVID-19

Chiều 24/8, Bộ Y tế xác nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng , trong đó có bệnh nhân 1017 có lịch trình di chuyển phức tạp.

Bệnh nhân 1017 là bà N.T.B (68 tuổi, trú đường Hồ Huân Nghiệp, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bà là chủ quán cà phê mở tại gia đình



Từ ngày 10 – 21/8, mỗi ngày bà đều bán cà phê mang về cho khách và tiếp xúc hơn 10 người làm vườn trước nhà (những người này thường xuyên mang rau đến chợ đầu mối để tiêu thụ).

Chợ Hà Thân nơi bệnh nhân này được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2



Cùng lúc bà ở nhà trông hai cháu nội là P.Đ.Đ.N và P.Đ.Đ.N (gia đình con trai cư trú tại đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn).



Ngày 10 – 16/8, bà đến chợ Hà Thân (quận Sơn Trà) để mua hàng. Tại đây bà có tiếp xúc với bà L.T.N (bán tạp hóa). Ngày 10/8 gặp tổ trưởng tổ dân phố để lấy thẻ ra vào chợ, sau đó đến chợ mua bánh chưng. Ngày 17/8, bà xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, ho, tự đi mua thuốc về uống.



Ngày 19/8, bà tự đi xe máy đến chợ Bắc Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) tiếp xúc với 1 người giữ xe, mua thức ăn, cá ngừ và rau (không nhớ rõ người bán).



Ngày 20/8, bà đến mua thuốc tại hiệu thuốc cô P. trên đường Triệu Việt Vương, gần chợ Hà Thân. Sau đó bà đến trả tiền góp cho bà L.T.N tại chợ Hà Thân.



Ngày 23/8, bà đi xe máy đến chợ Hà Thân gặp bà L.T.N; mua nắp nhựa tại quầy cô C.; mua trà tại quầy cô M.; mua rau, hành tại quầy cô H.; mua cá tại quầy cô N.T.K (cư trú khối phố Hà Quảng Đông, P.Điện Dương, TX.Điện Bản, Quảng Nam); mua cá tại quầy chị T.T.C.



Sau đó, trong quá trình mua sắm tại chợ Hà Thân, bà được Trung tâm y tế quận quận Sơn Trà lấy mẫu dịch hầu họng lần 1 và có kết quả xét nghiệm nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.



Tối cùng ngày, Trung tâm y tế Q.Ngũ Hành Sơn đến lấy mẫu dịch hầu họng lần 2 gửi xét nghiệm khẳng định cho hay bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2.



Ngoài ra, theo danh sách các tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An có tiếp xúc với BN1017 còn có 4 người ở TX.Điện Bàn (Quảng Nam) và 3 người ở Q.Ngũ Hành Sơn.

Trước đó từ sáng 24/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bà B. tại chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An (địa chỉ nhà số 16 Hồ Huấn Nghiệp) hoặc tại các khu vực khác trong thời gian từ ngày 19 đến 24/8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 là tiểu thương và người từng đến các khu chợ. Đến nay đã có chợ Tân Lập và chợ Siêu Thị (ở quận Thanh Khê) phát hiện 3 ca mắc COVID-19 là tiểu thương tại đây.

Theo Hà Ly/SKCĐ