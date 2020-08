Ca nghi nhiễm COVID-19 từ Hải Dương lên Hà Nội khám ở 2 bệnh viện và đi uống bia hơi

Sở Y tế Hà Nội thông báo truy vết ca nghi nhiễm COVID-19 có lịch trình di chuyển phức tạp trên địa bàn thành phố. Đó là người đàn ông có tên V.D.B., 63 tuổi, ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Khoảng ngày 31/7, ông B. xuất hiện triệu chứng ho, mệt mỏi. Từ 7h30 đến 11h ngày 8/8, ông B. đi taxi (cùng vợ) đến khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội). Sau khi khám, ông B. về nhà con gái ở địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thông báo khẩn của Sở Y tế Hà Nội

Ngày 9/8, ông B. đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Đến ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục lấy mẫu và tự xét nghiệm cho kết quả âm tính. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi lên CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết ban đầu, đã xác định người đàn ông này từng đến quán bia hơi Lộc Vừng ở TT3. Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người đã đến quán bia hơi Lộc Vừng ở TT3.13 khu đấu giá Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú.

Kể từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng, Hà Nội đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 . Trong tháng 7 vừa qua, Hà Nội có khoảng 100.000 người từ Đà Nẵng về. Thành phố đang gấp rút xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho người dân trở về từ Đà Nẵng từ 15 đến 29/7 với sự hỗ trợ của 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

