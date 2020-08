Đến ngày 5/8, anh Đ.Đ.P. (anh trai bệnh nhân) đi từ Hà Nội về nhà chơi có tiếp xúc với bệnh nhân. 2 ngày sau, anh P. quay về Hà Nội. Từ ngày 6/8 đến 11/8, bệnh nhân vẫn tiếp tục đi làm bình thường. Đến khoảng ngày 12/8, anh trai BN1016 từ Hà Nội về nhà chơi và ở nhà từ đó đến nay, hàng ngày ăn cơm cùng gia đình.

Đến ngày 12/8, khi biết được BN867 (bố đẻ chị Q., chủ nhà hàng) làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi bị dương tính với virus SARS-CoV-2, anh K. đã chủ động đến Trạm y tế xã Liên Hồng khai báo, sau đó tự cách ly tại nhà. Tới tối ngày 17/8, BN1016 được đưa đi cách ly tập trung tại kí túc xá trường THPT Nguyễn Trãi (TP Hải Dương).

Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 23/8, BN1016 có kết quả xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến chiều 23/8, đã có 14 bệnh nhân mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

