Hai ca nghi nhiễm COVID-19 ở TP.HCM từng khám ở 5 bệnh viện, nhiều địa điểm bị phong tỏa

Báo Tiền phong đưa tin về lịch trình của hai ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM là ông R.M.G (57 tuổi, quốc tịch Mỹ), là võ sư và người yêu là bà N.T.T.T (44 tuổi) .

Bà T. cho hay, hai ông bà ở Đà Nẵng được 10 năm. Trong vòng 3 năm ở cùng ông R., hai người không rời khỏi Việt Nam. Khi bệnh nhân R. bị bệnh, bà T. đã theo chăm sóc trong suốt quá trình điều trị.

Cụ thể, ngày 26/6, ông R. tới khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng vì viêm phổi (tiền sử viêm phổi trên 10 năm). Ngày 6/7, ông chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân được điều trị lần lượt tại 5 khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - chống độc, Ngoại lồng ngực, Khoa Quốc tế, Nội hô hấp.

Đáng nói, ông R. có thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc cùng thời gian với ca bệnh 416 (T.V.D) chăm mẹ tại Khoa Tim mạch can thiệp BV Đà Nẵng và ca bệnh 418 (N.V.N) chăm bố tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Từ ngày 26/6-20/7, bà T. có về địa chỉ 683 Âu Cơ (P.Thanh Kê, Q.Thanh Khế, Đà Nẵng) 2 lần, có gặp chủ nhà và 2 nhân viên. Trong khi đó ông R. vẫn ở lại bệnh viện.



Đến 18h ngày 20/7, cả 2 người được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về Đến 18h ngày 20/7, cả 2 người được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng về Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe cấp cứu, đi cùng 1 tài xế và 2 nhân viên y tế. Thời điểm chuyển viện ông R. được BV đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp, tràn khí màn phổi đã dẫn lưu ngày 20/7.



Đến 11h ngày 21/7, ông R. nhập phòng cách ly khoa cấp cứu, sau đó chuyển khoa Nội Hô hấp của BV Chợ Rẫy, với chẩn đoán viêm phổi không đáp ứng điều trị, tràn khí màn phổi đã dẫn lưu, cường giáp đang điều trị.

Trong khi đó bà T. có mua đồ ăn ở căn tin BV Chợ Rẫy. Bà cho biết trong khi mua có đeo khẩu trang còn ông R. không đeo khẩu trang.



21h cùng ngày, ông R. được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Triều An bằng xe cấp cứu của BV Chợ Rẫy. Đi cùng có bệnh nhân T, một người bạn và tài xế. Tại BV Triều An, bệnh nhân tiếp xúc với 7 nhân viên y tế, 3 bảo vệ, 1 hộ lý và 1 kế toán.



22h15, ông R. được đưa vào Cấp cứu của BV Quốc tế City bằng xe cấp cứu của BV Triều An, chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, 22h15, ông R. được đưa vào Cấp cứu của BV Quốc tế City bằng xe cấp cứu của BV Triều An, chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi lớp mỏng. Đi cùng có bệnh nhân T, 1 người bạn và 1 tài xế, tiếp xúc 12 nhân viên.



Lúc 23h, bệnh nhân được chuyển lên phòng Hồi sức tích cực, điều trị tại phòng áp lực âm, tiếp xúc 22 nhân viên.



Lúc 11h ngày 21/7, bà T. thuê khách sạn T.D 2 (đường Châu Văn Liêm, Q.11, TPHCM) ở tại lầu 3, có tiếp xúc với 2 lễ tân (bệnh nhân có đeo khẩu trang).



Lúc gần 8h ngày 22/7, bệnh nhân trả phòng. Trước đó, khoảng 7h kém 10 phút ngày 22/7, bà T. đi cùng người bạn từ BV Quốc tế City đến khách sạn T.D 2 bằng Grabcar (mã IOS-10471504:8:090) sau đó trở lại bệnh viện bằng xe máy.

Ngày 24/7, ông R. chuyển qua khoa Nội lầu 8, nằm phòng cách ly áp lực âm đặc biệt của Bệnh viện Quốc tế City với triệu chứng ho nhiều, đau ngực khi ho. Bệnh nhân có tiếp xúc với 13 nhân viên.

Trong khi đó, bệnh nhân T. về nhà ở P.16, Q.8 khoảng 1 giờ đồng hồ để tắm rửa, lấy đồ rồi đi. Tại nhà có nói chuyện với 3 người nhà gồm mẹ và 2 em trai.

Ngày 27/7, cả hai được lấy mẫu xét nghiệm PCR phết mũi họng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 trường hợp đang được cách ly điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cơ quan chức năng đã lập danh sách những người lưu trú tại khách sạn T.D 2, cách ly tập trung 4 nhân viên khách sạn, vệ sinh khử khuẩn toàn bộ nơi này và cử cán bộ ở khách sạn để chăm lo ăn uống. Khách sạn đã được phun khử trùng tối 28/7.



Cơ quan chức năng cũng tiến hành khử khuẩn tại khu vực sống của bệnh nhân ở Q.8 (TPHCM), tạm thời phong tỏa con hẻm cư trú của bệnh nhân để đợi kết quả xét nghiệm khẳng định.



Bệnh viện Quốc tế City (địa chỉ đường số 17A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng có thông báo tạm ngưng nhận bệnh nhân trong 3 ngày. Bệnh viện sẽ tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 29-31/7, đến khi có thông báo mới.



