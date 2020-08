3 ca mắc COVID-19 ở Hải Dương là nhân viên một nhà hàng, không đeo khẩu trang tiếp xúc với khách

Cơ quan chức năng công bố lịch trình di chuyển của 3 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương là các bệnh nhân 906, 907 và 908. Đáng chú ý cả 3 ca này đều làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Bệnh nhân 906 tên N.T.C. (nữ, 72 tuổi, trú xã Cẩm Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương). Bà mới tới nhà hàng Thế giới bò tươi được 2 tháng nay. Hàng ngày, người phụ nữ này chủ yếu trông cháu, thỉnh thoảng có nhặt rau cùng các nhân viên khác.

Khoảng 16h ngày 3/8, bà bắt xe buýt số 02 Thanh Hà - Hải Dương về quê ở huyện Thanh Hà. Sáng 4/8, người phụ nữ này lên chùa khoảng 1 tiếng (có 10 người tại chùa).



Chiều cùng ngày, bà C. bắt xe di chuyển từ huyện Bình Giang về TP. Hải Dương để quay lại nhà hàng trông cháu, sau đó không ra ngoài. Đến chiều 11/8, bà C. đến nhà bà Dung ở khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TP Hải Dương. Nhà chức trách xác định được 5 người tiếp xúc gần với bà C. thuộc diện F1.

Nhà hàng Thế giới bò tươi bị cách ly

Bệnh nhân 907 tên Đ.Q.M. (17 tuổi, trú xã Cẩm Khê, huyện Thanh Hà, Hải Dương) là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Thế giới bò tươi được khoảng 2 tháng.

Hàng ngày, M. làm công việc phụ bàn, thường xuyên giao tiếp trực tiếp với khách hàng nhưng không đeo khẩu trang.

Ngày 28/7, M. đi mua thẻ điện thoại tại cửa hàng Hưng Mobile trên đường Phạm Ngũ Lão bằng xe máy, sau đó trở về quán.

7h45 ngày 10/8, M. về quê bằng xe buýt tuyến 02 Thanh Hà - Hải Dương (có khoảng 4 người trên xe). Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân đi ôtô cùng cậu ruột về nhà ông bà ngoại tại thôn Xuân An, Thanh Khê, huyện Thanh Hà rồi ngủ lại qua đêm.

Sáng 11/8, M. cùng ông ngoại đi xe máy về nhà. 14h45 cùng ngày, M. bắt xe buýt tuyến 02 Thanh Hà - Hải Dương quay lại nhà hàng làm việc. Đến nay Hải Dương đã xác định được 24 người là F1 của bệnh nhân này.

Bệnh nhân 908 tên V. T. L. (59 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 4/4 đến nay chưa về quê.



Bà cho biết, chỉ làm việc trong nhà hàng, chủ yếu tiếp xúc với nhân viên, ít gặp gỡ khách hàng. Đến nay đã xác định được 10 người tiếp xúc gần với bà L. thuộc diện F1.

Nhà hàng số 36 Ngô Quyền là nơi bệnh nhân 867 từng trông xe. Cả 3 trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân 867.



Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương thông báo khẩn yêu cầu những trường hợp sau cần liên hệ ngay với Trạm y tế, UBND các xã, phường nơi cư trú để khai báo y tế.

Những người đã đến nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 đường Ngô Quyền (phường Phạm Ngũ Lão) từ ngày 31/7 – 11/8;



Những hành khách trên xe buýt BKS 34B - 02398 và tuyến 07 Ninh Giang - Hải Dương trong thời gian từ 15h-16h ngày 4/8 di chuyển từ huyện Bình Giang về TP. Hải Dương.

Trước tình hình dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ký quyết định cách ly xã hội TP Hải Dương trong vòng 15 ngày, kể từ 14/8.

