Lịch trình di chuyển phức tạp của 5 ca mắc mới ở Quảng Nam, đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Chiều 30/7, Bộ Y tế công bố 28 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 5 ca bệnh tại tỉnh Quảng Nam. Sở Y tế tỉnh này cung cấp lịch trình di chuyển của 5 ca bệnh mới.

Bệnh nhân 561



Bệnh nhân nữ (SN 1984), địa chỉ: Khu Lưu Minh, Khu phố 5, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam, nghề nghiệp nhân viên Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thăng Bình, là con ruột của BN 522 và BN 523.



Ngày 12, 19 và 23/7, chị có ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là BN 522 (ra chăm sóc ban ngày; buổi tối trở về nhà). Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ tiếp xúc với nhân viên căn tin; 3 điều dưỡng; 1 bác sĩ Trưởng khoa Thận nội tiết khoảng 15 phút vào ngày 23/7 mà không đeo khẩu trang.

Nữ bệnh nhân sống chung gia đình BN 522; BN 523 cùng với 2 con gái là T.H.V (SN 2011) và T.H.T (SN 2013).



Chị này là nhân viên Khoa LCK Mắt- Tai mũi họng – Răng hàm mặt TTYT Thăng Bình. Đồng thời chị còn mở quán Cafe Sen Hồng, 79 Lý Tự Trọng, TT Hà Lam, Thăng Bình. Hằng ngày đi làm tại Khoa Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM (trừ những ngày đi Bệnh viện Đà Nẵng). Trong thời gian làm việc tại bệnh viện, đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

Hội An thực hiện cách ly xã hội

Hằng ngày khoảng 10 giờ 30 đến 11 giờ, nữ bệnh nhân thường đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư Hà Lam khoảng 500m). Khoảng 1 đến 2 lần/tuần, đến mua hàng nhu yếu phẩm tại Tạp hóa Cô Mai – nằm trong chợ Hà Lam.



Công việc tại quán Cafe giao cho nhân viên làm việc, hằng ngày vào sáng sớm, ghé quán Cafe để hỗ trợ công việc điều hành quán và thường uống tại riêng 1 bàn với những người quen.

Ngày 29/7, chị chủ động khai báo y tế, tiến hành cách ly tại nhà, theo dõi Sức Khỏe . Kết quả xét nghiệm ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung TT Hà Lam.



Bệnh nhân 562



Bệnh nhân nữ (SN 1967, thôn Nam Hà, xã Điện Trung, Thị xã Điện Bàn), nghề nghiệp: làm ruộng.

Ngày 22 đến 24/7, bà đi cùng chồng ra Đà Nẵng thăm anh chồng là BN436 nằm tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Sau đó bà có ở lại chăm anh chồng.



14 giờ ngày 24/7, bà về nhà tại thôn Nam Hà, xã Điện Trung và ở nhà không đi đâu. Ngày 25/7, bà ở nhà, có người thân đến thăm và gửi tiền đầy tháng cho cháu bà ở Sài Gòn. Bà mệt nên không đi đâu ra ngoài.



Ngày 26/7, bà qua nhà chị trong xóm chơi nhưng không tiếp xúc gần. Đến ngày 28/7, khi bệnh nhân 436 công bố dương tính bà đến trạm y tế xã Điện Trung khai báo. Trên đường về có ghé mua thức ăn tại sạp hàng gần cây xăng Điện Trung để mua thức ăn về nấu.

Sáng 29/7, sau khi được xác định là F1 bà được đi cách ly tập trung vào. Vào khu cách ly thì có triệu chứng ho nhẹ , mệt mỏi nên được đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam cùng ngày. Tình trạng hiện tại: ho, sốt nhẹ, không khó thở.

Bệnh nhân 563

Bệnh nhân nữ, SN 1979, thôn Châu Lâu, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, nghề nghiệp: Nội trợ. Đây là con gái bệnh nhân 433, là dì bệnh nhân 521.



Ngày 17/7, chị cùng chồng thuê xe dịch vụ ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Khoa thần kinh để đón cha ruột và mẹ ruột (BN433) về tại nhà em gái ở thôn Châu Lâu ). Ngày 19 đến 21/7, hàng ngày chị có đi chợ nấu ăn đem qua cho ba mẹ.



Ngày 22/7, chị đi ăn tại quán bún trong cùng thôn. Ngày 25/7, đi nấu cỗ tại nhà của một gia đình tại thôn Châu Lâu. Ngày 27, 28/7, tham gia chuẩn bị nấu đám với nhóm người quen.

Ngày 28/7, khi công bố BN 443, chị được xác định là F1 nên được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Bình thường, không sốt, không ho.

Bệnh nhân 564



Bệnh nhân nữ (SN 2001, trú thôn Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, là Sinh viên). Ngày 10 đến 20/7, điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng.



Lúc 17 giờ 30 ngày 20/7, ra viện về ở tại phòng trọ 49 Hàn Thuyên Quận Hải Châu Đà Nẵng, ở cùng em họ. Đến 18h cùng ngày bệnh nhân về Quế Sơn bằng xe ô tô của chú Hưng cùng xóm, trên xe có tài xế và mẹ.



Ngày 25/7, bệnh nhân lại đi Đà Nẵng bằng phương tiện xe buýt, có đeo khẩu trang, trên xe có đông người, xe xuất phát khoảng 15 giờ 30. Khi đến Đà Nẵng được bạn đón đưa đến Nhà Sách 300 Lê Duẩn, Đà Nẵng, sau đó về nhà trọ ở cùng em họ.



Sáng ngày 27/7, bệnh nhân được bạn đưa đến bệnh viện Đà Nẵng tái khám nhưng do bệnh viện bị phong tỏa nên không khám được. Sau đó đến Công an Quận Thanh Khê để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông , được bạn đưa chở đến địa điểm đón xe buýt để về nhà tại Quế Sơn. Sáng 28/7, đến TTYT Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú. Chiều cùng ngày đến Trạm Y tế (TYT) thị trấn Đông Phú khai báo y tế. Ngày 29/7, đến TTYT Quế Sơn khám và nhập viện. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Bệnh tỉnh, không sốt, còn đau đầu.

Bệnh nhân 565

Bệnh nhân Nữ, SN 1945, Thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Ngày 30/6, bà ra Bệnh viện Đà Nẵng khám mổ hạch cổ điều trị tại khoa Nội thần kinh và nằm viện.

Ngày 16/7, bà xuất viện đi taxi về nhà, tài xế taxi người Đà Nẵng chưa liên lạc được, trên xe taxi còn có con gái nuôi mẹ N.T.C và cháu ngoại T.V.L hiện nay cũng đang ở khu cách ly tập trung. Về nhà bà ở nhà cùng sinh hoạt với con gái N.T.M, con rể P.V.T (SN 1977), cháu ngoại P.N.C (SN 2003), P.N.T (SN 2008). Ngoài ra còn tiếp xúc với con rể T.V.Th, cháu ngoại T.V.T. Ngoài ra không tiếp xúc với ai khác. Ngày 30/7 khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.

Theo Hà Ly/SKCĐ